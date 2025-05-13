Papa 14. Leo İznik’i Ziyaret Edecek

IZNIK BAZILIKA MÜZESİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Katoliklerin ruhani lideri olan Papa 14. Leo’nun Türkiye’de gerçekleştireceği ziyaret öncesinde dikkatler, İznik Bazilika Müzesi üzerine yoğunlaşıyor. Dron ile kaydedilen görüntülerde, bazilikanın tarihi yapısı net bir şekilde görünmekte. Papa Leo’nun İznik’e yapacağı ziyaretin, tarihi ve kültürel önem taşıdığı belirtiliyor.

PAPA 14. LEO İÇİN ZİYARET PLATFORMU İNŞA EDİLDİ

Papa 14. Leo’nun resmi ziyareti sırasında incelemede bulunacağı bazilikanın kıyısında özel bir ziyaret platformu inşa ediliyor. Bu gelişmeler, İznik’in tarihi mirasının uluslararası düzeyde daha fazla tanınması açısından önemli bir adım oluşturuyor. İznik Bazilika Müzesi, bu ziyaret ile beraber bir kez daha tarihi ve kültürel kimliğini gözler önüne serecek.