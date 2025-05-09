Papa 14. Leo Mesajlarını Duyurdu!

PAPA 14. LEO’NUN GEÇMİŞİ VE MESAJLARI

Sistine Şapeli’nin bacasından yükselen beyaz dumanın ardından, Aziz Petrus Bazilikası’ndan yeni Papa 14. Leo dünyaya tanıtıldı. Uluslararası basın, Papa’nın geçmişi ve bugüne kadar öne çıkan konularda verdiği mesajları mercek altına alıyor. İlk konuşmasında barış ve silahsızlanma üzerinde durması, Papa 14. Leo’nun, 21 Nisan’da vefat eden Papa Franciscus’un politikalarından farklı bir yol izlemeyeceğini ortaya koyuyor.

ZAYIFLARIN KORUNMASINA VURGU YAPIYOR

Yorumlarda, Papa 14. Leo’nun zayıf ve savunmasızların korunmasından yana olacağının sinyalini verdiği aktarılıyor. Kardinal olduğu dönemde sosyal adalet vurgusu yaptığı belirtiliyor. Papa’nın Peru’da Chiclayo Piskoposu olduğu döneme dair iddialar da gündeme geldi. ABD medyasındaki haberlere göre, Papa’nın cinsel istismar davalarını ele alış şekli eleştirildi. Rahipler Tarafından İstismara Uğrayanlar Ağı’na (SNAP) konuşan 3 kadın, Chiclayo’da cinsel istismara uğradıkları halde soruşturmaların açılmadığını savundu.

SNAP’te yer alan iddialara göre, Kilise yetkilileri, kadınların ifadelerini almadı ve iddiaları ilgili mercilere bildirmedi. Ayrıca, kadına yönelik istismar vakalarının arşivini tutan “Bishop Accountability” STK’sının yönetim kurulu üyesi Anne Barrett Doyle, Prevost’un papa seçilmesiyle ilgili endişelerini belirtti. Doyle, “Kardinal Prevost’un, papa seçilmesinden endişe duyuyoruz. Bilinen istismar sicili kaygı verici” şeklinde açıklama yaptı.

ÇEVRE KRİZİNE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR

Papa 14. Leo, çevre krizine de dikkat çekerek, “sözden eyleme” geçme zamanının geldiğini belirtiyor. Doğa üzerindeki hakimiyetin zorbalık haline gelmemesi gerektiğini aktaran Prevost, çevre ile karşılıklı bir ilişki kurulması gerektiğini ifade ediyor. Vatikan’a güneş panellerinin yerleştirilmesi ve elektrikli araçlara geçiş gibi önerilerde bulunarak, çevre koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

PAPA 14. LEO’YA YÖNELİK DİĞER İLGİ ÇEKİCİ DETAYLAR

Uluslararası basında, Papa 14. Leo’nun iyi derecede birkaç dil konuşabildiği ve tenis hayranlığı dikkat çekiyor. Ayrıca, Prevost’un, “herkesi kucaklama” ve “kapsayıcılık” anlayışından geldiği ifade ediliyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama ile aynı üniversiteden mezun olduğu belirtilirken, Donald Trump yönetiminden farklı bir çizgi izleyeceği kaydediliyor.

PAPA 14. LEO’NUN KİMLİĞİ VE SEÇİMİ

14 Eylül 1955’te Chicago’da doğan ABD’li Kardinal Prevost, uzun yıllar Peru’da görev yaptı ve 1982’de rahip olarak atandı. 30 Eylül 2023’te Papa Franciscus tarafından kardinal olarak atanmış ve 133 kardinalin en az 89 oyunu alarak yeni papa seçilmiştir. 14. Leo ismini seçmesinin arkasında, “kilisenin modern sosyal doktrini”ni başlatan 13. Leo’ya duyduğu ilham yatıyor.