Papa 14. Leo’ya İznik heyecanı var. Turizm için İznik değer kazanacak. Kadir Akçaalan İznik’in potansiyelini vurguladı. Mahmut Dede yabancı yatırımcıları bekliyor. Merve Cındık turist artışından memnun. Bekir Uslu misafirperverliğe dikkat çekti

ZİYARETİN BEKLENEN ETKİLERİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun İznik’e gerçekleştireceği ziyareti büyük bir heyecanla bekleniyor. Ticaret odası, esnaf ve yerel halk, bu ziyaretin turizm açısından İznik’e katacağı değeri vurguluyor. Papa 14. Leo’nun Türkiye’ye geleceği müjdesi, bu ayın sonunda Bursa’nın İznik ilçesine geleceği tarihin belli olmasıyla daha da heyecanlandırıyor. Ziyaret, esnaftan vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetimlere kadar herkesi etkiliyor. Papa Leo’nun İznik’deki gezisi sırasında inceleyeceği İznik Bazilika Müzesi’nde de büyük işler sürüyor.

BASILİKA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Papa’nın resmi ziyareti kapsamında inceleyeceği tarihi bazilikanın kıyısında özel bir ziyaret platformunun inşaatında sona gelindi. İznik Gölü’nün sularının çekilmesi sonucu 2014 yılında gün yüzüne çıkan ve bölgenin tarihi geçmişini ortaya koyan bu bazilika, yanına yapılan yeni bir bina ile müze olarak yerli ve yabancı turistlere kapılarını açmayı hedefliyor. İznik’in dünya turizminde hak ettiği yeri alması yönünde atılan önemli bir adımı, İznik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan şöyle ifade ediyor: “Papa’nın İznik’e gelmesi Hristiyanlar açısından oldukça önemlidir. Ancak, biz turizmin gelişmesini önemsiyoruz. Onların buraya yapacağı ziyaret, dünya gündemine gelecektir ve özellikle yabancı turistlerin İznik’i daha fazla takip etmesine neden olacaktır.”

İznik Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahmut Dede, “Papa’nın İznik ziyaretiyle ilgili herkesin nasıl bir yol izleyeceği konusunda birlikte hareket etmesi gerekiyor. İznik yalnızca turizmiyle değil, coğrafyasıyla da değer kazanacaktır” diyor. “Birçok yabancı yatırımcının bu açık hava müzesi olan İznik’te olmak istemesi çok olası. Belki bir gün Bursa’nın İznik ilçesi de giriş ücretli olabilir. Bunu birçok ülkede gözlemledim.” Çini sanatıyla uğraşan esnaf Merve Cındık da, “12 yıldır kendi atölyem var. Papa’nın geleceği haberi bile esnafın yüzünü güldürmeye yetti. Şimdi İznik’e daha fazla turist gelmeye başladı” diye ekliyor.

Turizm işletmecisi Bekir Uslu ise, “Papa’nın gelişi sadece İznik’e değil, Bursa ve Türkiye’ye de yabancı turistlerin gelmesini sağlayacak. Misafirperver bir toplum olduğumuz için, onları burada en iyi şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum” ifadesini kullanıyor. Ancak, ziyareti olumsuz yorumlayan söylemler ve siyasetle ilgili düşünceler olduğunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. “İnsanları yanlış yönlendirmemek gerektiğini düşünüyorum” diye ekliyor.