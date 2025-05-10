Papa 14. Leo, Zeka ve Adalet

PAPA 14. LEO’DAN YENİ ÇAĞRI

Katoliklerin ruhsal lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yapay zekanın insan onurunu, adaleti ve emeği savunmasında yeni zorluklar oluşturduğunu ifade etti. 8 Mayıs’ta Katoliklerin yeni papası olarak seçilen Papa 14. Leo, Kardinaller Meclisi’nin toplantısına katılıp, kardinallerine seslendi. Önceki Papa Franciscus’un bırakmış olduğu “değerli bir miras”ın devam ettirilmesi gerektiğini dile getiren Papa 14. Leo, 2. Vatikan Konsili’ne (1962-1965) atıfta bulunarak, “Bugün, 2. Vatikan Konsili’nin ardından Kilise’nin onlarca yıldır izlediği bu yola olan tam bağlılığımızı, bu yolculukta da yenilememizi istiyorum.” diye konuştu.

PAPA 14. LEO’NUN İSMİ VE NEDENİ

Papa 14. Leo, “Leo” ismini seçme nedenini açıklarken, 1878 ila 1903 yılları arasında papalık yapan ve sosyal adalet konusunda önemli adımlar atan Papa 13. Leo’yu onurlandırmak istediğini belirtti. “Tam da bu çizgide devam etmeye çağrıldığımı hissederek, 14. Leo adını almayı düşündüm.” ifadesini kullanan Papa 14. Leo, Kilise’nin yapay zeka gelişmeleri karşısında çalışanların korunmasına öncülük etmesi gerektiğine dikkat çekti. “En başta gelen nedeni şu: Papa 13. Leo, tarihi ‘Rerum Novarum’ adlı genelgesiyle, ilk büyük Sanayi Devrimi bağlamında toplumsal meseleyi ele almıştı.” diyen Papa, “Bugün de Kilise, insan onurunun, adaletin ve emeğin savunulması açısından yeni zorluklar getiren başka bir sanayi devrimine yanıt vermek amacıyla, herkese kendi sosyal öğreti mirasını sunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

PAPA 14. LEO’NUN İLK ZİYARETİ

Basında yer alan haberlere göre, Papa 14. Leo, görevine başlamasının ardından ilk kez Vatikan dışına çıkarak, Genazzano beldesinde bir mabede gitti ve ardından selefi Katerin Franciscus’un Roma’daki Aziz Büyük Meryem Bazilikası’ndaki kabrini ziyaret etti. Ayrıca, Papa 14. Leo’nun seçildiği Konklav hakkında bazı bilgiler de basına yansıdı. ANSA ajansının haberinde, Madagaskarlı Kardinal Desire Tsarahazana, Papa 14. Leo’nun 100’den fazla oy alarak papalık görevine geldiğini aktardı. Vatikan’da 7 Mayıs’ta başlayan Konklav’ın 8 Mayıs’taki 4. oturumunda ise 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost, 133 seçici kardinallerin 3’te 2’sinin oyunu alarak Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası olarak seçilmişti. Prevost, kendisi için “Papa 14. Leo” ismini seçmişti.