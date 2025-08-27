Papa 14’üncü Leo Ateşkes Çağrısı Yaptı

PAPA 14’ÜNCÜ LEO’DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Papa 14’üncü Leo, Gazze’de süren insani krize dikkat çekerek kalıcı ateşkes isteğini dile getirdi. Çarşamba günleri gerçekleştirdiği genel kabul oturumunda, İsrail’in Gazze’yi işgal etme planlarının yarattığı insani sorunları gündeme getirdi.

İNSAN HAKLARINA VURGU

Uluslararası hukuk çerçevesinde sivillerin korunması gerektiğini hatırlatan Papa, “Tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkese varılması, insani yardımın güvenli girişinin sağlanması ve insancıl hukuka tamamen saygı duyulması için yalvarıyorum” dedi. Bu ifadeleriyle, insani durumu iyileştirmek ve krizden etkilenenlere yardım ulaştırmak adına ciddi bir çağrıda bulundu.