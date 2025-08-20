Haberler

Papa 14’üncü Leo, Barış İçin Çağrı Yaptı

PAPA 14’ÜNCÜ LEO’NUN ATEŞKES ÇAĞRISI

Papa 14’üncü Leo, Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalara dair ateşkes talep etti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa, her çarşamba gerçekleştirdiği genel kabul oturumunda bu konuları gündeme getirdi.

BARİŞ İÇİN DUA VE ORUÇ GÜNÜ?

Papa, Orta Doğu’daki mevcut durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, 22 Ağustos’un ‘barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için’ dua ve oruç günü olarak belirleneceğini açıkladı.

DİYALOG VE BARIŞ ÇAĞRISI

Papa, ateşkes sağlanması amacıyla diyalog geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

