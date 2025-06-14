Papa 14’üncü Leo, Diyalog Çağrısı Yaptı

RUSHA LİDERDEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, İsrail ile İran arasındaki artan gerilimle ilgili olarak taraflara sağduyu ve diyalog çağrısında bulundu. Papa, Aziz Petrus Bazilikası’nda gerçekleştirdiği konuşmada, bu iki ülke arasındaki gelişmelere dikkat çekti. “Son günlerde son derece kaygı verici haberler alıyoruz. İran ve İsrail arasındaki durum ciddi şekilde kötüleşti. Böylesine kritik bir dönemde, sorumluluk ve sağduyu için çağrımı tekrarlıyorum. Nükleer tehditten arınmış, daha güvenli bir dünya inşa etme taahhüdü, adalet, kardeşlik ve ortak iyilik temellerine dayanan kalıcı bir barış için saygılı görüşmeler ve samimi diyalog yoluyla sürdürülmelidir” dedi.

DİYALOGUN DEVAM ETMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Papa 14’üncü Leo, diyaloğun devam ettirilmesinin öneminin altını çizerek “Hiç kimse bir başkasının varlığını tehdit etmemeli. Tüm ülkelerin görevi, barış davasını desteklemek, uzlaşma yollarını başlatmak ve herkes için güvenlik ile onuru garanti eden çözümleri teşvik etmektir” ifadelerini kullandı. Bu çağrılar, uluslararası toplum için büyük bir önem taşıyan barış ve istikrarı sağlama çabalarının devam etmesine yönelik bir destek niteliği taşıyor.