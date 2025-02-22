Papa Astım Krizi Geçirdi, Kan Nakli Yapıldı

PAPA’NIN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Vatikan, ayın başında yaşadığı şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat’tan beri Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Papa’nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil.” ifadesi yer aldı.

ASTIM KRİZİ VE KAN TESTLERİ

Vatikan’ın açıklamasında, “Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü (trombositopeni) tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı.” bilgileri paylaşıldı. Bunun yanı sıra, Papa’nın yarınki geleneksel Pazar duasını hastanede tedavi gördüğü için icra edemeyeceği ve dua metninin paylaşılacağı kaydedildi.

PAPA’NIN İSTİFA SPEKÜLASYONLARI

Diğer yandan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa Franciscus’un görevini yapamaz duruma gelmesi halinde istifa edebileceğine dair yeniden gündeme gelen spekülasyonlara karşı, “Bunların hepsi gereksiz spekülasyonlar. Şu an Papa’nın sağlığını ve Vatikan’a dönmesini düşünüyoruz. Önemli olan da bu.” dedi.

PAPA’NIN GEÇMİŞTEKİ SAĞLIK SORUNLARI

2013 yılından beri Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, 2021’de ilk kez Gemelli Hastanesi’ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. En son 2023’te, biri nefes darlığı şikayeti, diğeri karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Son yıllarda diz ağrıları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Papa, 9 ve 12 Şubat’ta halkla açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa’nın sağlık durumunun karmaşık bir tablo çizdiği ve 18 Şubat’ta yapılan açıklamada zatürre geliştiği bildirildi. Vatikan, 19 Şubat’taki açıklamasında Papa’nın oksijen desteği almadığını ve kendi kendine nefes alabildiğini bildirdi; dünkü açıklamasında ise “hafif iyileşme” gösterdiği kaydedildi. Bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri de iptal olmuştu.