Papa Astım Krizi Geçirip Kan Nakli Aldı

PAPA’NIN SAĞLIK DURUMUNA DAİR YENİ AÇIKLAMALAR

Vatikan, 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu ile ilgili yazılı bir bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada, “Papa’nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil.” denildi.

PAPA’YA UYGULANAN TEDAVİLER

Açıklamada, “Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü (trombositopeni) tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı.” bilgisi verildi. Vatikan, Papa’nın hastanede kalması nedeniyle yarınki geleneksel Pazar duasını icra edemeyeceğini ve dua metninin paylaşılıp paylaşılmayacağını da belirtti.

SPİKÜLASYONLAR VE GÜNDEM

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, Papa Franciscus’un görevini yapamaz duruma gelmesi halinde istifa edebileceğine dair söylentilerin gereksiz olduğunu belirterek, “Bunların hepsi gereksiz spekülasyonlar. Şu an Papa’nın sağlığını ve Vatikan’a dönmesini düşünüyoruz. Önemli olan da bu.” ifadelerini kullandı.

PAPA FRANCİSCUS’UN GEÇMİŞ SAĞLIK SORUNLARI

Papa Franciscus, 2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olarak görev yapıyor. Daha önce 2021’de kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. 2023’te iki kez Gemelli Hastanesi’nde tedavi edilen Papa’nın sağlık sorunları, son yıllarda artış gösterdi. Diz ağrıları sebebiyle tekerlekli sandalye kullanan Papa, 9 ve 12 Şubat’ta katıldığı etkinliklerde bronşit problemi yaşadıktan sonra 14 Şubat’ta hastaneye kaldırıldı. 18 Şubat’ta yapılan bir açıklamada, zatürre teşhisi konmuştu. 19 Şubat’ta ise Papa’nın oksijen desteğine ihtiyaç duymadan nefes alabileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, bu hafta sonu için planlanan etkinlikler de iptal edilmiş durumda.