Papa, Barış Ve Ateşkes Çağrısı Yaptı

PASKALYA AYİNLERİ VE PAPA’NIN MESAJI

Hristiyanlık dünyasında Hazreti İsa’nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu vesilesiyle Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda geleneksel Paskalya ayini gerçekleştirildi. Bir süre önce geçirdiği çift taraflı zatürre nedeniyle hastanede 38 gün tedavi gören Papa Franciscus, şu an nekahet dönemi yaşıyor ve bu nedenle ayini yönetmedi. Ayinin son kısmında tekerlekli sandalyesiyle Aziz Petrus Bazilikası’nın locasına gelerek halkı selamladı ve Paskalya bayramlarını kutladı. Papa’nın, dünya meselelerine değindiği ve Paskalya mesajını ilettiği ‘Urbi et Orbi’ konuşmasını bu yıl bir yardımcısı okudu.

BARIŞ ÇAĞRILARI

Papa Franciscus, Paskalya mesajında bu yıl Katolikler ve Ortodoksların Paskalya’yı aynı gün kutladığını belirtirken, tüm dünyada barışın yayılmasını diledi. Gazze’deki insani durumun zorluğuna dikkat çeken Papa, “Savaşan taraflara sesleniyorum: Ateşkes ilan edin, rehineler serbest bırakılsın ve açlık çeken, barış dolu bir gelecek arzulayan insanlara yardım edilsin” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Lübnan ve Suriye’deki Hristiyan topluluklar için dualarını ilettiği mesajında, “Suriye, tarihinin hassas bir döneminden geçerken, bu topluluklar istikrarı ve ülkelerinin kaderinde aktif rol almayı arzuluyor” dedi.

YEMEN VE UKRAYNA ÇAĞRILARI

Yemen’de halkın savaş sebebiyle dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaşadığını dile getiren Papa, herkesi yapıcı bir diyalog aracılığıyla çözümler bulmaya davet etti. Ukrayna’ya barış getirecek bir Paskalya dileğiyle, “Paskalya tüm ilgili tarafları, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çaba göstermeye teşvik etsin” diye ekledi. Güney Kafkasya’ya ilişkin olarak ise Papa, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında, bölgede çok arzulanan uzlaşmayı getirecek nihai bir ‘Barış Anlaşması’nın yakında imzalanması ve uygulanması için dua edelim” ifadesinde bulundu.

BARİŞ, ÖZGÜRLÜK VE SİLAHSIZLANMA

Batı Balkanlar’daki siyasi aktörlere de seslenen Papa, gerilimlerin ve krizlerin tırmanmasının önlenmesi konusunda çaba sarf etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, Paskalya’nın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan ve Güney Sudan’da çatışmalardan etkilenen halklara barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Din, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerlerde barışın sağlanamayacağının altını çizen Papa, “Gerçek silahsızlanma olmadan barış mümkün değildir. Her halkın kendi savunmasını sağlama zorunluluğu, genel bir silahlanma yarışına dönüşmemeli” şeklinde belirtti. Mesajın ardından Papa, aracından halkı selamladı.