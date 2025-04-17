Papa, Cezaevini Ziyaret Etti

KUTSAL PERŞEMBE GELENEĞİ

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, geleneklerini sürdürerek Paskalya öncesindeki “Kutsal Perşembe” gününde önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu özel günde, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce 12 havarisinin ayağını yıkadığı ritüeli çerçevesinde Roma’daki cezaevlerine giden papa, bu yıl da Regina Coeli cezaevini ziyaret etti.

CEZAEVİNDE 70 MAHKUM

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, bugün öğleden sonra cezaevinde düzenlenen etkinliklere ve dini eğitimlere katılan farklı milletlerden toplamda 70 mahkum ile bir araya geldi. Cezaevi müdürü olan Claudia Clementi, Papa’nın ziyaretine yönelik tüm mahkumlar adına teşekkürlerini iletti.

AYAK YIKAMA TÖRENİNE KATILAMADI

Papa Franciscus, yakın zamanda geçirmiş olduğu çift taraflı zatürre nedeniyle nekahat döneminde olduğuna dikkat çekerek, “Ben her yıl (kutsal) Perşembe günü, İsa’nın yaptığı gibi, hapishanede ayak yıkama töreni yapmayı seviyorum. Bu yıl bunu yapamıyorum ama sizlerin yanında olmak istiyorum. Sizler ve aileleriniz için dua ediyorum” şeklinde duygularını ifade etti.

DUA VE SELAMLAMALAR

Ziyareti boyunca kısa bir dua eden ve toplamda yaklaşık 30 dakika kalan Papa, ardından mahkumlarla selamlaştıktan sonra cezaevinden ayrıldı.