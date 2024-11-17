Papa’dan Gazze Yorumu: Soykırım Olabilir

KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’in, 2025’te kutlanacak Jübile yılı için yazdığı ve gelecek hafta yayımlanacak olan “Umut asla hayal kırıklığına uğratmaz. Daha iyi bir dünyaya doğru hac yolcuları” isimli kitabından bazı kısımlar İtalyan La Stampa gazetesi tarafından paylaşıldı.

GAZZE’DE SOYKIRIM İDDİALARI

Papa, kitabında, bir yılı aşkın süredir İsrail saldırıları altında bulunan Gazze’deki duruma özellikle vurgu yaptı. “Bazı uzmanlara göre, Gazze’de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor. Bunun, hukukçular ve uluslararası kuruluşların belirlediği teknik tanıma uyup uymadığı dikkatle araştırılmalıdır.” şeklinde ifadeler kullandı.

GÖÇ SORUNUNA HASSASİYET

Göç konusuna karşı duyarlılığı ile bilinen Papa Franciscus, göç sorunuyla yüzleşen hiçbir ülkenin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti. “Hiç kimsenin bu sorunu daha kısıtlayıcı ve baskıcı yasalarla tek başına çözmeyi düşünmemesi gerekir.” ifadesinde bulundu. Kayitsiz kalmanın küreselleştiğine dair tespit yaptı.

İNSANLIĞIN KAYBI

Papa, göç konusuyla ilgili olarak insanlığın kaybedildiğini de ifade etti. “Burada, menşe ülkelerde göçe neden olan unsurların ele alınmasının kesinlikle gerekli olduğunu tekrar teyit ediyorum.” yorumunu yaptı. Papa Franciscus kitabında, göç konusunu ele alırken, “Özellikle, kıtlığın etkilediği, gıda ve yardımların topraklarına ulaşmasında zorluk çekilen bir dönemde Gazze’den ayrılan Filistinli kardeşlerimizi düşünüyorum.” şeklinde değerlendirmede bulundu.