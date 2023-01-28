Papa: Eşcinsel olmak suç değil

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, eşcinsellik ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, eşcinselliğin suç sayılmayacağını ve bunu düşünenlerin adil davranmadığını söyledi.

Papa Francis, ayrıca bu tür ayrımcı yasaları destekleyen Katolik piskoposları, LGBTQ+ kişileri kiliseye kabul etmeye çağırdı.

Papa Francis, “Eşcinsel olmak suç değil” dedi. Dünyanın bazı bölgelerindeki Katolik piskoposların eşcinselliği suç sayan veya LGBTQ+ kişilere karşı ayrımcılık yapan yasaları desteklediğini kabul eden Papa, yine de eşcinselliği “günah” olarak değerlendirdi.

Ancak bu tür tutumları kültürel geçmişe bağladı ve özellikle piskoposların herkesin haysiyetini tanımak için bir değişim sürecinden geçmesi gerektiğini söyledi.

T”ANRI HERKESE ŞEFKAT GÖSTERİR”

Papa, “Bu piskoposların bir anlayış değiştirme sürecine sahip olmaları gerekiyor. Tanrı’nın her birimiz için şefkat gösterdiği gibi, onlarında da herkese şefkat göstermeleri gerekiyor” dedi.

LGBTQ+ hakları savunucuları tarafından bir kilometre taşı olarak selamlanan Francis’in yorumları, bu tür dini kurallar hakkında bir Papa tarafından dile getirilen ilk açıklama oldu.

Diğer taraftan The Human Dignity Trust adlı kuruluşa göre, dünya çapında, 11’i ölüm cezası uygulayabilen, yaklaşık 67 ülke veya yargı bölgesi, rızaya dayalı eşcinsel cinsel aktiviteyi suç sayıyor. Uzmanlar, bu yasaların uygulanmadığı yerlerde bile LGBTQ+ kişilere yönelik taciz, damgalama ve şiddete dikkat çekiyor.

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler (BM), eşcinselliği doğrudan suç sayan yasaların sona erdirilmesi için defalarca çağrıda bulundu. Bu tür yasaların “adaletsiz” olduğunu söyleyen Papa, Katolik Kilisesi’nin bunlara son vermek için çalışabileceğini ve çalışması gerektiğini söyledi.

Papa, ayrıca eşcinsellerin hoş karşılanması, saygı duyulması ve marjinalleştirilmemesi veya ayrımcılığa uğramaması gerektiğini söyleyerek Katolik ilmihalinden alıntı yaptı.

Francis, “Hepimiz Tanrı’nın çocuklarıyız ve Tanrı bizi olduğumuz gibi ve her birimizin haysiyetimiz için savaştığımız güç için seviyor” dedi.

Öte yandan Papa, eşcinselliğe ilişkin suç ve günah kavramları arasında bir ayrım olması gerektiğini söyledi. Papa’ya göre kilise öğretisi, eşcinsel eylemlerin günahkar olduğunu veya “özünde düzensiz” olduğunu, ancak eşcinsel insanlara onurlu ve saygılı davranılması gerektiğini savunuyor.

PAPA KİLİSE ÖĞRETİSİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Papa, “Eşcinsellik bir suç değil. Evet, ama bu bir günah. Günahla suçu birbirinden ayıralım. Birbirinize sadaka vermemek de günahtır” diye konuştu.

Son olarak Papa, eşcinsel Katolikleri uzun süredir kızdıran kilisenin öğretisini değiştirmedi. Ancak LGBTQ+ kişilere ulaşmayı papalığının ayırt edici özelliği haline getirdi.