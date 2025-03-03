Papa Francis’e Solunum Desteği Uygulandı

PAPA FRANCIS’İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in bugün iki kez “akut solunum yetmezliği” yaşamasının ardından nefes almasına yardımcı olmak amacıyla yeniden “invaziv olmayan mekanik ventilasyon”a (solunum desteği) başlandığını duyurdu. 88 yaşındaki Papa Francis, 14 Şubat tarihinden bu yana İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi sürecini sürdürüyor.

PAPA’NIN SOLUNUM PROBLEMLERİ VE TEDAVİSİ

Açıklamada, “Bugün, Papa endobronşiyal mukus birikimine bağlı olarak iki akut solunum yetersizliği atağı yaşadı” denilmekte. Bu durum, Papa’da astım krizine benzer bir bronkospazm (hava yolu kasılması) gelişimini işaret ediyor. Doktorlar, Papa’nın hava yollarını incelemek için iki bronkoskopi işlemi uyguladı. An itibarıyla Papa’nın sağlık durumunun “hassas” olduğu bildirilmekte.

PAPA FRANCIS’İN HASTANE SÜRECİ

Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesi sonrası 14 Şubat’ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılmış ve bu süreçte kendisine zatürre teşhisi konulmuştu. Papa’nın sağlık durumu, dünya genelindeki Katolik topluluğu için büyük önem taşıyor.