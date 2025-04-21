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Papa Francis Hayatını Kaybetti

PAPA FRANCIS’İN VEFATI

Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti. Vatikan’dan yapılan video açıklama ile Papa’nın ölümü onaylandı. Papa, bu sabah yerel saatle 07.35’te yaşamını yitirdi.

PAPA’NIN HAYATI VE GÖREVİ

88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıl süren papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklarla mücadele etti. Ölümünden sadece bir gün önce, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Vatikan’da bir araya geldi. Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, 2013 yılında selefi Papa 16. Benedikt’in istifasıyla papalık görevine getirilmiş ve böylelikle tarihin ilk Latin Amerikalı ve Cizvit Papa unvanını almıştı. Görev süresi boyunca Katolik Kilisesi’nde reform yanlısı söylemleri ve toplumsal eşitlik konularına önem verdi.

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