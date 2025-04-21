Papa Francis Hayatını Kaybetti

Papa Francis’in durumu hakkında yanıt bekleyen soru nihayet netleşti. Vatikan yetkilileri, Papa Francis’in sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu durum, milyonlarca insanın “Papa Francis kimdir?” sorusunu sormasına neden oldu. Özellikle sosyal adalet, yoksullukla mücadele ve çevre sorunlarına karşı duyarlılığı ile bilinen Papa Francis’in ölümü, hem Katolik topluluğunda hem de dünya genelinde derin bir üzüntüye yol açtı. İşte Papa Francis’in hayatı ve mirası hakkında detaylar.

Papa Francis’İN HAYATI

Papa Francis, gerçek adıyla Jorge Mario Bergoglio, 17 Aralık 1936’da Arjantin’in Buenos Aires şehrinde doğdu. “Papa Francis kimdir?” sorusunun yanıtı, onu Katolik tarihindeki bir dizi “ilk” ile ilişkilendirmeye olanak tanıyor. O, Katolik Kilisesi’nin 266. papası ve Latin Amerika kökenli ilk papa olarak bu unvanı taşımakta. 2013 yılında Papa Benedict XVI’nın istifası sonrası papa olarak seçilen Francis, yoksulluk, çevre koruma ve göçmen hakları gibi konulara özel bir önem verdi. Araştıranlar, onun Cizvit tarikatından geldiğini ve mütevazı yaşam tarzıyla ünlü bir lider olduğunu görebiliyor.

KATOLİK KİLİSESİ’NDE REFORMLAR

Papa Francis’in ölümü sonrası, liderliği boyunca Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirdiği reformlar yeniden gündeme geldi. “Laudato si'” ve “Fratelli tutti” gibi enciklikleriyle çevresel bilinci ve küresel kardeşlik konseptlerini ön plana çıkaran Papa, aynı zamanda kilise içindeki cinsel istismar skandallarıyla yüzleşmek için de önemli adımlar attı. Son yıllarda sağlık durumu sık sık kötüleşen Papa, son aylarda yoğun bakımda tedavi oluyor ve bunun sonucunda 21 Nisan 2025’te hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu durum, dünya için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.