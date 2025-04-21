Papa Francis, Hayatını Kaybetti

PAPA FRANCIS’İN VEFATI VE DÜNYA REAKSİYONU

Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan liderinin vefatı sonrası dünya genelinden mesajlar peş peşe geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis’in papalığı süresince her zaman en savunmasız ve kırılgan olanların yanında yer aldığını ve bunu büyük bir alçakgönüllülükle yaptığını belirtti. Macron, “Bu savaş ve vahşet zamanında, ötekine, en kırılgan olana karşı bir duygusu vardı” dedi.

ABD’DEN DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, Papa ile görüşen son üst düzey devlet yetkilisi oldu. Vance, Papa’nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Papa’nın ölüm haberini şimdi aldım. Kalbim tüm dünyada onu seven milyonlarca Hristiyan için atıyor. Dün Papa’yı gördüğüm için mutluydum, her ne kadar çok hasta olduğu belli olsa da” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE VE AVRUPA’DAN TAZİYE MESAJLARI

İngiltere Kilisesi’nin lideri ve İngiltere Kralı Charles, Papa’nın vefatı nedeniyle “derin üzüntü içinde olduğunu” belirtti ve “taziye dileklerini” iletti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Papa Francis’in alçakgönüllülüğü ve mazlumlara olan saf sevgisiyle milyonlarca kişide ilham uyandırdığını söyledi. Von der Leyen, “Bu derin kaybı hisseden herkesle birlikteyim. Onun mirasının hepimizi daha adil, barışçıl ve merhametli bir dünyaya doğru yönlendirmeye devam edeceğini umuyorum” dedi.

ALMANYA VE RUSYA’DAN ANMA MESAJLARI

Almanya’nın müstakbel başbakanı Friedrich Merz, Papa Francis’in toplumun en zayıf üyelerine gösterdiği bağlılıkla hatırlanacağını ifade etti. Merz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ona alçakgönüllülük ve Tanrı’nın merhametine olan inanç rehberlik etti” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı açıklamada, “Papa Francis, Hristiyan doktrininin sadık bir hizmetkarı, bilge bir din ve devlet adamı olarak büyük bir uluslararası otoriteye sahipti” şeklinde konuştu.

HOLLANDA, İTALYA VE İSPANYA’DAN DEĞERLENDİRMELER

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Papa Francis’in her yönüyle bir halk adamı olduğunu ifade etti. Schoof, “Katolik toplumu, günümüzün sorunlarını fark eden ve bunlara dikkat çeken bir lidere veda ediyor” dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa Francis’in ölüm haberinin ‘büyük bir adamın’ kaybı olduğunu belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, “Papa Francis’in ölüm haberini üzüntüyle öğrendim. Barışa, sosyal adalete ve en kırılganlara olan bağlılığı derin bir miras bırakıyor. Huzur içinde uyusun” diye konuştu.

POLONYA VE İRLANDA’IN GÖRÜŞLERİ

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Papa’nın modern dünyanın zorluklarına cevap olarak gördüğü büyük bir ‘merhamet elçisi’ olduğunu vurguladı. İrlanda Başbakanı Michael Martin ise, Papa Francis’in yoksullara gösterdiği dayanışmayı hatırlattı. Martin, Papa’nın uzun ve saygın papalığının, şefkat ve barış ilkelerine olan bağlılığıyla öne çıktığını belirtti.

ARJANTİN VE İRAN’DAN TAZİYELER

Francis’in vatandaşı olduğu Arjantin’in Devlet Başkanı Javier Milei, daha önceki anlaşmazlıklarına rağmen bir taziye mesajı yayınladı. Milei, Francis’in dinler arası diyalogda oynadığı role vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi de, “Tüm dünyadaki Hristiyanlara başsağlığı diliyorum” dedi.