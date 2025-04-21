Haberler

Papa Francis Hayatını Kaybetti. Maçlar Ertelendi

Papa Francis’in Vefatı Sonrası Tüm Maçlar Ertelendi

PAPA FRANCIS’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Bu gelişme üzerine İtalya Futbol Federasyonu hızlı bir şekilde harekete geçti.

Federasyon, Papa Francis’in vefatı dolayısıyla bugün gerçekleştirilecek tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, “Papa Hazretlerinin vefatının ardından Serie A ve Primavera 1’de bugün oynanacak lig maçlarının ertelendiğini teyit ederiz. Yeniden düzenlenen fikstürlerin tarihi zamanı geldiğinde duyurulacaktır” denildi.

MAÇ FİKSTÜRÜNÜN DURUMU

İtalya Ligi’nde bugün için belirlenen maç fikstürü ise henüz açıklanmamıştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’de Dört Kişi Yaralandı

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haberler

İstihdamı Canlandırmak İçin Kaynak Aktardık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzedelerin istihdamı için 77 bin kontenjan ve 15 milyar lira kaynak sağlandığını duyurdu. Ayrıca, kadınların güçlendirilmesine yönelik yeni bir proje başlatılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.