Papa Francis Hayatını Kaybetti. Maçlar Ertelendi

Papa Francis’in Vefatı Sonrası Tüm Maçlar Ertelendi

PAPA FRANCIS’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Bu gelişme üzerine İtalya Futbol Federasyonu hızlı bir şekilde harekete geçti.

Federasyon, Papa Francis’in vefatı dolayısıyla bugün gerçekleştirilecek tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, “Papa Hazretlerinin vefatının ardından Serie A ve Primavera 1’de bugün oynanacak lig maçlarının ertelendiğini teyit ederiz. Yeniden düzenlenen fikstürlerin tarihi zamanı geldiğinde duyurulacaktır” denildi.

MAÇ FİKSTÜRÜNÜN DURUMU

İtalya Ligi’nde bugün için belirlenen maç fikstürü ise henüz açıklanmamıştı.