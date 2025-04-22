Papa Francis İçin Lokma Döktürüldü

BURSA’DA DERİN ÜZÜNTÜ

Papa Francis’in hayatını kaybetmesi, Bursa’nın İznik ilçesinde büyük bir üzüntüye sebep oldu. 21 Mayıs 2025 tarihinde İznik’e gelmesi beklenen Papa’nın vefatı, esnaf ile halkı derinden etkiledi. Vatikan, 88 yaşındaki Papa Francis’in sağlık sorunları sonrası hayatını kaybettiğini duyurdu. Kardinal Kevin Farrell, canlı yayında yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani liderinin Casa Santa Marta konutunda vefat ettiğini belirtti.

İZNİK’TE ŞOK VE YAS

21 Mayıs’ta ziyareti beklenen Papa Francis’in ani ölümü, İznik’te büyük bir şok yarattı. Papa’nın ziyaret edeceği Bazilika’da, Turizm Bakanlığı tarafından hummalı bir hazırlık sürdürülüyordu. Gelen ölüm haberi sonrası, İznik halkının üzgün olduğu gözlemlendi. Esnaf, Papa’nın anısına çeşitli noktalarda lokma döktürdü.

TURİZM VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Vatandaşlar ve esnaflar, “Papa’nın gelmesi İznik’in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç nasıl gelişecek bilmiyoruz. Turizm açısından etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır” ifadelerini kullandı. Bu olay, İznik’in turizm potansiyelini etkileyen önemli bir durum olarak değerlendiriliyor.