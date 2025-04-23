Papa Francis’in Naaşı, Aziz Petrus’ta

PAPA FRANCIS’İN NAŞI AZİZ PETRUS BAZİLİKASI’NA NAKLEDİLDİ

Papa Francis’in naaşı, bugün düzenlenen bir törenle Aziz Petrus Bazilikası’na taşındı. 21 Nisan Pazartesi günü hayata veda eden Papa, cumartesi günü Azize Meryem Majör Bazilikası’na defnedileceği ifade edildi. Naaş, Çarşamba günü yapılan bir tören ile bazilikaya nakledildi. AFP’nin haberine göre, “Kırmızı cübbeli kardinaller ve İsviçreli muhafızlar eşliğinde taşınan tabut, Aziz Petrus’un çanları çalarken bazilikaya yerleştirildi” denildi. Tabut taşıyıcıların, Papa’nın yaşamının son dönemlerini geçirdiği Casa Santa Marta’dan naaşı alarak bazilikaya yürüyüşe geçtiği bildirildi.

TÖRENDE YOĞUN KATILIM

Açık ahşap tabut, onbinlerce kişinin toplandığı Aziz Petrus Meydanı’ndan geçerken, sekiz İsviçreli Muhafız tören kıyafetleriyle tabuta eşlik etti. Tören alayında, rahiplerin koro kıyafetleri ve cübbeleriyle uzun bir kortej oluşturduğu gözlemlendi. Mumlar taşıyan rahibe grupları da alayın arkasında yer aldı. Arjantin doğumlu Papa Francis, Pazartesi günü 88 yaşında felç, koma ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Cenaze töreninin cumartesi günü yapılacağı açıklandı ve bu törene çok sayıda dünya liderinin yanı sıra kalabalık bir halk kitlesinin katılması öngörülüyor. On binlerce kişi, Papa Francis’in naaşını görmek için Aziz Petrus Meydanı’na akın etti. Meydan, son yarım saatte tamamen dolarken, yüzlerce kişi bazilikaya girerken dışarıda kalanlar dev ekranlardan canlı yayınları takip etti.

VISIT SAATLERİ VE CENAZE SÜRECİ

Papa’nın naaşı, 26 Nisan’daki cenaze törenine kadar Aziz Petrus Bazilikası’nda sergilenecek. Kalabalığın saygı duruşu için beklediği cenaze, yaklaşık 40 dakikalık bir törenle Casa Santa Marta’dan alınarak meydana getirildi. Bazilika, şu saatlerde ziyaretçilere açık olacak: 23 Nisan Çarşamba: 11:00 – 24:00 (yerel saat), 24 Nisan Perşembe: 07:00 – 24:00, 25 Nisan Cuma: 07:00 – 19:00. Vatikan, gün boyunca çeşitli saatlerde ayinlerin devam edeceği bilgisini verdi.

ALIŞILMIŞ UYGULAMALAR VE BİLGİLER

BBC’ye açıklama yapan Papa Francis’in biyografi yazarı Austen Ivereigh, Papalık döneminde basılan yıllık madeni paraların Francis’in tabutuna yerleştirileceğini söyledi. Eskiden papaların mumyalandığı, ancak artık bu uygulamanın zorunlu olmadığı belirtildi. Ivereigh, bedenin çürümesini geciktirmek için bazı işlemler yapıldığını ifade etti ve Papa’nın “öldüğü haliyle” sergilendiğinin altını çizdi. Aziz Petrus Meydanı’nda kurulan dev ekranlar sayesinde halk, cumartesi günkü cenaze törenine kadar saygılarını sunmaya devam edecek.