Papa Francis’in Ölüm Nedenleri Açıklandı

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında vefatının ardından, ölüm nedeninin felç ve kalp yetmezliği olduğu bildirildi. Vatikan tarafından yapılan resmi açıklamada, “Papa Francis’in felç geçirdiği ve ardından kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiği” belirtildi. Papa Francis, 100 yılı aşkın bir süredir Vatikan’a gömülmeyen ilk papa olma özelliğine sahip.

VASİYETİ BELİRLENDİ

Papa Francis’in son vasiyetine göre, İtalya’nın başkenti Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’na “özel bir süsleme olmadan” gömülmek istediği ifade edildi. İlgili vasiyetinde, “Dünyevi hayatımın alacakaranlığını yaklaşırken hissediyor ve ebedi yaşama dair sarsılmaz umudumla son arzularımı yalnızca defin yerim konusunda belirtmek istiyorum” dedi. Ayrıca, defin yerine “Franciscus” yazılması gerektiğini de vurguladı. “Mezarımın ekteki planda gösterildiği gibi Pauline Şapeli ile Bazilika’nın Sforza Şapeli arasındaki yan koridordaki mezar nişinde hazırlanmasını istiyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DEFİN İŞLEMLERİ VE YENİ PAPA SEÇİMİ

Papa Francis’in cenaze töreninin 4 ila 6 gün içinde gerçekleştirileceği ve naaşının Vatikan’daki San Pietro Bazilikası’nda ziyarete açılacağı duyuruldu. Yeni papa seçimi için “Sede Vacante” (Boş Makam) dönemi başladı. En kıdemli kardinal olan Kardinal Giovanni Battista Re, dünya çapındaki 80 yaş altındaki tüm kardinalleri Roma’ya çağıracak. Konklav sürecinin ise 15-20 gün içinde başlaması bekleniyor.

KONKLAV SÜRECİ

Konklav sürecinde, kardinaller Vatikan’daki Casa Santa Marta misafirhanesinde kalacak ve dış dünyayla bağlantıları kesilecek. Yeni papa, Sistine Şapeli’nde yapılacak gizli oylama ile seçilecek. İlk 34 turda yeni papa seçilemezse, son turda en fazla oyu alan iki aday arasında oylama yapılacak. Ayrıca, oylama sonuçları Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan dumanla halka duyurulacak.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Yeni papa seçiminde öne çıkan isimler arasında Budapeşte ve Macaristan Başpiskoposu Kardinal Peter Erdo, Alman Piskoposlar Konferansı’nın eski başkanı Kardinal Reinhard Marx ve Kanada Kardinali Marc Ouellet bulunuyor. Konklav sürecinin ne kadar süreceğine dair kesin bir kural yokken, en uzun süren Konklav bin 6 gün sürmüş ve “en kısa” süren ise 2 gün olarak kaydedilmiştir.