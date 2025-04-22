Papa Francis’in Ölümü Hristiyanları Üzdü

Papa Francis’in Vefatı ve Kehanetlerin Yeniden Gündeme Gelmesi

Hristiyan aleminde 266. Papa olan Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan’ın Devlet Başkanı olan Papa Francis’in ölümü, Hristiyan dünyasında derin bir yasa yol açtı. Bu olayın hemen ardından, 900 yıllık bir kehanet yeniden gündeme getirildi. Kehanete göre, 112. Papa’nın (Papa Francis) vefatının sonrasında ‘yedi tepeli şehir’ yıkılacak ve 2027 yılında dünyanın sonu geleceği iddia ediliyor. Bu kehanet, Papa’nın mart ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla tekrar konuşulmaya başlandı.

KEHANETİN KAYNAĞI

900 yıllık kehanet, 1139’da Roma’yı ziyareti sırasında bir vizyon gördüğü söylenen İrlandalı başpiskopos St. Malachy’e atfediliyor. ‘Papaların Kehaneti’ adlı metin, 112 kısa ve gizemli cümle içeriyor. Bu kitabın, 1595 yılında Vatikan’ın gizli arşivlerinde tespit edildiği belirtiliyor. Kehanet metninin, yazıldığı döneme göre gelecekteki 109 papanın isimlerini ve niteliklerini anlattığı ifade ediliyor. Kehanet, 1143 yılında başlayan ve 2027 yılında ‘Romalı Peter’ ile sona eren bir döngüyü kapsıyor. Papa Francis’in yerine geçebilecek dokuz adaydan üçünün adı ise Peter olarak geçiyor.

KARGAŞA DÖNEMİ VE KEHANETİN DETAYLARI

Kehanete göre, son Papa’nın büyük bir kargaşa döneminde Kilise’yi yöneteceği öne sürülüyor. Metinde, “Kutsal Roma Kilisesi’nin son zulmünde, birçok sıkıntının ortasında sürüsünü besleyecek olan Romalı Petrus hüküm sürecek, ardından yedi tepeli şehir yok edilecek ve korkunç Yargıç insanları yargılayacaktır” cümleleriyle bu durum aktarılıyor. 900 yıllık kehanette geçen ‘yedi tepeli şehir yok edilecek’ ifadesinin, birden fazla şehri kapsayabileceği üzerinde duruluyor. İstanbul, tarihi yedi tepesi ile bu şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak ‘yedi tepeli şehir’ unvanı yalnızca İstanbul’a ait değil. Avrupa ve dünyanın farklı noktalarında da bu unvana sahip şehirler bulunuyor. Örneğin; Atina, Roma, Nevada, Mumbai, Tahran, Amman, Mekke, Prag, Barselona ve Madrid gibi şehirler örnek verilebilir.

İKİNCİ GELİŞ VE KIVILCIMLARI

Kehanetin son kısmı, yalnızca yedi tepeli şehirlerden bahsetmekle kalmıyor. Birçok Hristiyan, 2027 yılında İsa’nın yaşamış ve ölmüş olanları yargılamak için dünyaya döneceği an olan ‘Mesih’in İkinci Gelişi’ gerçekleşeceğini düşünüyor. Bu nedenle Kıyamet Günü’nün de 2027 yılında geleceğine yönelik inançlar güçleniyor. İlgili iddiaların, Malachy’nin Roma’daki ziyaretinde gördüğü bir vizyon sonrasında yazıldığı öne sürülüyor. Ancak bazı akademisyenler, bu metinlerin ‘uydurmaca’ olduğu görüşündeler. US Catholic dergisi, 1590’daki papalık seçimini etkilemek amacıyla yazıldığını belirtiyor ve mevcut kehanetlerde o dönemin yeni Papa’sı Simoncelli’ye gönderme yapan nitelikler olduğunu kaydediyor.