Papa Francis’in Ölümü Üzümeyle Sonuçlandı

PAPA FRANCIS’İN VEFATI İZNİK’TE DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Bursa’nın İznik ilçesinde, Papa Francis’in vefatı büyük bir üzüntü ile karşılandı. 21 Mayıs 2025 tarihinde İznik’e gelmesi planlanan Papa’nın hayatını kaybetmesi, esnaf tarafından farklı yerlerde lokma dökülmesiyle anıldı. Vatikan, sağlık sorunları yaşayan 88 yaşındaki Papa Francis’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kardinal Kevin Farrell, canlı yayında yaptığı açıklamada, Papa’nın Casa Santa Marta konutunda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Papa’nın ani ölümü, İznik’te büyük bir şok etkisi yarattı. Papalık ziyaretinin gerçekleşeceği Bazilika’da, Turizm Bakanlığı yoğun bir hazırlık süreci içindeyken gelen bu haber, İznik halkı üzerinde derin bir etki bıraktı. Esnaflar, Papa için çeşitli noktalarında lokma dökerek ona saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar ve esnaf, “Papa’nın gelmesi İznik’in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır” şeklinde yorumlarda bulundu.