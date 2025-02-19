Papa Francis’in Sağlığıyla İlgili Yeni Gelişmeler

DURUMUN KARMADAĞANLIĞI

Papa’nın daha önceden teşhis edilen solunum yolu enfeksiyonu, astımlı bronşiti de kapsayan daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Bu durum, kortizonlu antibiyotik tedavisini gerektiriyor. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın moralinin iyi olduğunu ancak sağlık ekibinin tedavi sürecini dikkatlice takip ettiğini belirtiyor.

PAPANIN HASTANEDE KALDIĞI DÖNEM

Papa Francis, geçtiğimiz hafta boyunca devam eden bronşit nöbetlerinin kötüleşmesi sebebiyle Cuma günü Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı. Pazartesi günü yapılan tetkikler sonucunda solunum yolunda virüs, bakteri ve diğer organizmaların bir arada bulunduğu polimikrobiyal bir enfeksiyon teşhis edildi. Salı günü gerçekleştirilen tomografi sonucunda ise iki taraflı zatürre başlangıcının tespit edilmesiyle tedaviye ek ilaçlar eklendi.

SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİ

Vatikan, Papa’nın hastanede ne kadar kalacağına dair henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak uzmanlar, zatürrenin ilerleme olasılığı nedeniyle Papa’nın durumunun yakından gözlemlendiğini ifade ediyor. Doktorlar, kortizon ve antibiyotik tedavisinin olumlu sonuç vermeye başladığını belirtirken, ilerleyen günlerde ek komplikasyonların meydana gelme riskinin devam ettiğini vurguluyor. Vatikan yetkilileri, Papa’nın sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini duyurdu.

PAPANIN GEÇMİŞ SAĞLIK SORUNLARI

Papa Francis, daha önce de sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. 2021 yılında bağırsak ameliyatı geçiren Papa, geçen yıl bronşit nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.