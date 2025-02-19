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Papa Francis’in Sağlık Durumu Endişe Veriyor

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PAPA’NIN SAĞLIK DURUMU KARMANIN TAFİK EDİYOR

Papa’nın daha önceden teşhis edilen solunum yolu enfeksiyonunun, astımlı bronşiti de kapsayan daha karmaşık bir tablo oluşturduğu ve bu durumun kortizonlu antibiyotik tedavisi gerektirdiği bildirildi. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın moralinin iyi olduğunu ancak sağlık ekibinin tedavi sürecini dikkatle izlediğini vurguladı. Papa Francis, geçtiğimiz hafta süren bronşit nöbetlerinin kötüleşmesi sonucunda Cuma günü Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne yatırıldı.

TETKİK SONUÇLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Pazartesi günü yapılan tetkiklerde, solunum yolunda virüs, bakteri ve diğer organizmaların bir arada bulunduğu polimikrobiyal bir enfeksiyon teşhis edildi. Salı günü gerçekleştirilen tomografi sonucunda ise iki taraflı zatürre başlangıcının tespit edilmesi üzerine tedaviye ek ilaçlar dahil edildi. Vatikan, Papa’nın hastanede geçireceği süreyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak uzmanlar, zatürre riskinin artması nedeniyle Papa’nın durumunun yakından takip edildiğini belirtiyor.

Doktorlar, kortizon ve antibiyotik tedavisinin olumlu sonuç vermeye başladığını ancak ilerleyen günlerde ek komplikasyonların ortaya çıkma riskinin devam ettiğini ifade ediyor. Vatikan yetkilileri, Papa’nın sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildiriyor. Papa Francis, geçmişte de sağlık sorunlarıyla gündeme gelmiş, 2021 yılında bağırsak ameliyatı geçirmiş ve geçen yıl bronşit nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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