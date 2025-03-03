Papa Francis’in Sağlık Durumu Hakkında Güncelleme

HASTANEDE KÖTÜLEŞEN DURUM GÜNCELLENDİ

VATİKAN, 88 yaşındaki Papa Francis’in hastanede aniden kötüleşen sağlık durumu hakkında bir güncelleme yayınladı. Kutsal Makam’a göre Francis, 14 Şubat’ta Roma’da hastaneye kaldırılmasının ardından şu anda stabil bir durumda – ancak “prognoz hala belirsiz”. Kutsal Makam Basın Ofisi sadece şunları duyurdu: “Papa tüm gece boyunca iyi dinlendi.” Bu açıklama, Kutsal Peder’in Cuma günü yaşadığı solunum krizi sonrası geldi.

BRONKOSPAZMIN ARDINDAN GELEN İYİ HABERLER

Vatikan, Francis’in “kusma ile nefes alma ve solunum durumunda ani bir kötüleşme yaşadığını” bildirdi. Başlangıçta, iki akciğerde zatürre teşhisi konulmuştu. Pazartesi sabahında gelen olumlu haberler, Francis’in iyileşiyor olabileceğini gösterdi. Pazar günü, Vatikan devlet sekreteri, Francis’in doktorlara ve iyi dileklerde bulunanlara teşekkür ettiğini, ayrıca Ukrayna’da barış için dua ettiğini belirtti. Francis mesajında: “Buradan bakınca, savaş daha da anlamsız görünüyor.” dedi.

DAYANIŞMA VE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Hastanede yatışını “her yerde hasta olan ve acı çeken insanlarla derin bir dayanışma deneyimi” olarak tanımlayan Francis, “Zayıflığın içinde gizlenen kutsanmayı kalbimde hissediyorum, çünkü tam da bu anlarda Rab’be güvenmeyi daha da çok öğreniyoruz.” ifadesini kullandı. “Aynı zamanda, Tanrı’ya bana pek çok hasta ve acı çeken insanın durumuna bedenen ve ruhen katılma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Francis ayrıca Pazar gazetelerini okuyabildi ve tedavisine devam ederken kahve içip kahvaltı yaptı.

KÜL ÇARŞAMBASI AYİNİNE KATILAMAYACAK

Ancak Vatikan, Papa Francis’in 5 Mart’ta başlayacak olan Büyük Perhiz’in başlangıcını işaret eden yıllık Kül Çarşambası ayinine başkanlık etmeyeceğini duyurdu. İyileşmesi için dua etmek üzere binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı’nda toplandı. Roma’daki Gemelli Hastanesi’ndeki ziyaretçiler, tedavi gördüğü yerin ana girişinin dışındaki Aziz II. John Paul heykelinde durup dua etmek için durakladı.

GEÇMİŞTEKİ SAĞLIK SORUNLARI

2013 yılından bu yana Katolik Kilisesi’ne liderlik eden Francis’in, genç yaşta plörezi nedeniyle bir akciğerinin bir kısmını kaybettiğinden akciğer sorunları geçmişi bulunuyor. Durumu stabilize görünse de, prognoz belirsizliğini sürdürüyor. Günlük personel atamaları hala duyurulmaya devam ederken, Vatikan, Cuma günü Roma’da bir Kilise eğitim kursuna katılanlara, Francis tarafından imzalanmış ve “Gemelli hastanesinden” gönderildiği belirtildi. Vatikan’ın kalkınma ofisinin başkanı Kardinal Michael Czerny, İtalya’nın La Stampa gazetesine Francis’in iyileştiğini ancak bunun “istediğimizden daha yavaş” gerçekleştiğini söyledi.

ARTAN SPEKÜLASYONLARA CEVAP

Vatikan, olası bir istifa hakkında artan spekülasyonlara rağmen, Francis’in görevi bırakmayı düşündüğünü kesin bir dille yalanladı. Papa’nın hastalığı, inananlardan büyük bir destek dalgasına yol açtı.