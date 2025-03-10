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Papa Francis’in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

PAPA FRANCS’SİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMALAR

Vatikan, Papa Francis’in sağlık durumuyla ilgili güncel bilgilendirmeyi yaptı. Yapılan açıklamada, “Papa’nın ölüm riski taşımadığı ve hastanede aldığı tedaviye iyi yanıt verdiği” ifade ediliyor. 14 Şubat’tan bu yana tedavi gören Papa Francis’in sağlık durumuna dair detaylar, Vatikan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

DOKTORLARDAN OLUMSUZ TEŞHİS KALDIRILDI

Vatikan’ın güncel tıbbi raporunda, doktorların koyduğu “ihtiyatlı” tanının kaldırıldığına dikkat çekildi. Son günlerde sağlık durumunda gözle görülür iyileşmeler yaşanan Papa Francis’in ilaç tedavilerine olumlu yanıt verdiği bildirildi.

HASTANEDE TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Vatikan, Papa Francis’in hastanede tedavisine devam edeceğini açıklarken, taburcu olma zamanı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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