Papa Francis’in Son Paskalya Töreni Duygusal Oldu

PAPA FRANCIS’İN SON PASKALYA TÖRENİ DÜNYADA DUYGUSAL ANLARA YOL AÇTI

Dün 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis, ölümünden hemen önce gerçekleştirdiği son Paskalya ayininde Katolik toplumu için duygusal anlar yaşayarak görevini yerine getirdi. Geçtiğimiz Pazar günü Aziz Petrus Meydanı’nda bulunan 35 bin kişilik kalabalığı selamlayan Papa, sağlık sorunları nedeni ile törenin icrasını yapamadı. Paskalya ayinini Kardinal Angelo Comastri yönetirken, Papa balkonda oturarak kutsama sözlerinin bir başka kardinal tarafından okunmasını dinledi. Zatürre tedavisi sonrası 23 Mart’ta hastaneden taburcu olan Francis, yorgun ve bitkin bir görünüm sergiliyordu. Balkondaki görüntüsünde, yardımcıları sık sık cübbesini düzeltiyor ve pipetle su içmesine yardımcı oluyordu.

PAPA FRANCIS’TEN SON SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Papa, vefatından yalnızca 20 saat önce sosyal medya üzerinden “Mesih dirildi! Bu sözler varlığımızın tüm anlamını kapsıyor, çünkü biz ölüm için değil, yaşam için yaratıldık” mesajını paylaştı. Son paylaşımı ile dünya barışına bir kez daha dikkat çeken Papa Francis, “Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmaların sona ermesi” için bir çağrıda bulundu. Özellikle Ukrayna, İsrail-Gazze gerginlikleri ve Afrika’daki savaşları gündeme getiren Francis, “Barışın mümkün olduğuna dair umudumuzun yenilenmesini istiyorum” dedi.

GÖÇMENLERİ KORUMA ÇAĞRISI YAPTI

Katolik lider ayrıca göçmenlere yönelik ayrımcılığı eleştirerek, “Hepimiz Tanrı’nın çocuklarıyız” ifadesini kullandı. Francis, “Bizden farklı olanlara, uzak diyarlardan gelenlere güvenimizi yenilememiz gerekiyor” diyerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Hastaneden taburcu olduktan sonra Paskalya törenine katılması büyük bir sürpriz olarak değerlendirilen Papa, ayin sonrasında Papa Mobili ile meydanı dolaşarak halkla selamlaştı. Bu, Francis’in hayattayken halkın karşısına çıktığı son anlar oldu.