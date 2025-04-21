Papa Francis’in Vefatı, Derin Üzüntü Yarattı

DÜNYA LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Francis’in vefatının ardından, dünya genelindeki liderlerden birçok taziye mesajı geldi. Bu mesajlar, Papa’nın siyasi çevrelerde sesi duyulmayanlar adına duruşunu ve küresel barış ile diyalog konusundaki çağrılarını övüyor. Katolik Kilisesi, bu sabah Papa Francis’in hayatını kaybetmesinin ardından yas sürecine girdi. 88 yaşındaki Papa, Vatikan saatiyle sabah 07.35’te ikamet ettiği Casa Santa Marta’da hayata veda etti.

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ’NDEN DÜŞÜNCELER

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı taziye mesajında, “Papa Francis Baba’nın evine döndü. Bu haber bizleri derinden üzüyor, çünkü büyük bir insanı ve ruhani lideri kaybettik. Onun dostluğundan ve öğütlerinden faydalanma ayrıcalığına sahip oldum” sözlerine yer verdi. Meloni, Papa’nın Çile Yolu (Via Crucis) üzerinde yaptığı meditasyonlarla armağanın gücünü hatırlattığını ve insanların uzlaştırılması konusunda cesaret göstermesi gerektiği çağrısında bulunduğunu ifade etti. “Biz de bu yolda yürüyeceğiz: barışın yolunu aramak, ortak iyiliği gözetmek ve daha adil, daha eşit bir toplum inşa etmek için” diyen Meloni, Papa’nın mirasının asla kaybolmayacağını belirtti.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE’İN PAYLAŞIMI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa ile yaptığı görüşmeden bir gün sonra gelen ölüm haberinin ardından paylaşım yaptı. Vance, “Papa Francis’in vefat haberini az önce öğrendim. Onu seven dünya çapındaki milyonlarca Hristiyanın acısını yürekten paylaşıyorum” dedi. “Dün onu görmekten mutluydum, gerçi açıkça çok hastaydı. Ama onu her zaman, COVID’in ilk günlerinde yaptığı vaazla hatırlayacağım. Gerçekten çok güzeldi. Tanrı ruhuna rahmet eylesin” şeklinde duygularını dile getirdi.

BEYAZ SARAY’IN KISACA AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, Papa Francis’in vefatına dair kısa bir açıklamada bulundu. Sosyal medyada paylaşılan mesajda, “Huzur içinde yat, Papa Francis” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Papa ile ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın buluşması ile Başkan Yardımcısı Vance’in ayrı bir buluşmasına ait iki fotoğraf yer aldı.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’UN DÜŞÜNCELERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Buenos Aires’ten Roma’ya, Papa Francis Kilise’nin en yoksullara neşe ve umut taşımasını istedi” şeklinde ifade etti. Macron, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımında, yas tutan dünya üzerindeki Katoliklerle düşüncelerinin birliktelik içerisinde olduğunu belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN MESAJLAR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabında Papa Francis için “Alçakgönüllülüğü ve sevgisiyle yalnızca Katolik Kilisesi’ni değil, milyonlarca insanı etkiledi” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Papa ile kısa bir süre önce bir araya geldiğini hatırlatarak onun “en kırılganları koruma ve insan onurunu savunma konusundaki güçlü liderliğinin” önemini vurguladı.

İNGİLTERE KRALI III. CHARLES’IN DEĞERLENDİRMESİ

İngiltere Kralı III. Charles, Papa Francis’i “Merhameti, Kilise’nin birliğine olan hassasiyeti ve inanç sahibi tüm insanlar için ortak davalara yönelik yorulmak bilmeyen bağlılığının hatırlanacağı” sözleriyle övdü. Buckingham Sarayı tarafından yayımlanan açıklamada, Kral ve eşi Kraliçe Camilla’nın Papa’nın ölüm haberini “büyük bir üzüntüyle öğrendikleri” ifade edildi. Kral ve Kraliçe, bu ayın başlarında Vatikan’da Papa Francis ile bir araya gelmişti.