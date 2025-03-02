Papa Francis İstifa Edecek Mi?

VATİKAN’DAN AÇIKLAMA

Vatikan, yaşadığı zorlukların ardından papa Francis’in solunum cihazına bağlandığını açıkladı. Bu süreçte saldırının kusmayla beraber karmaşık bir hal aldığı belirtildi. Cuma günü Vatikan’dan gelen bir kaynak, papanın genel durumunun önümüzdeki 24-48 saat içinde kötüleşip kötüleşmeyeceğinin netleşeceğini bildirdi.

İLK İSTİFA EDEN PAPA

XVI. Benedict, 600 yıl sonra istifa eden ilk papa olarak Katolik Kilisesi’nde büyük bir şok etkisi yarattı. Şu an, zatürre ile mücadele eden papa Francis’in de benzer bir adım atıp atmayacağına dair spekülasyonlar artıyor.

PAPALIK GÖREVİ BİR ÖMÜR BOYUNA

Papalık görevinden istifa etmek, bir şirketin başkanlığından veya CEO’luğundan ayrılmak gibi basit bir işlem değil. Papalık pozisyonu, ömür boyu sürdürülen bir görev olarak kabul ediliyor ve belirli bir dönem sınırlaması ya da yönetim kurulu bulunmuyor. Katolikler için papa, İsa tarafından verilen bir görevi icra eden Aziz Petrus’un halefidir.

PAPALIĞIN DEĞİŞİMİ ZORLUĞU

Papalık biyografisi yazarı Austen Ivereigh, CNN’e yaptığı açıklamada, “Sanırım istifa etmeyi düşünebileceği tek durum, papalık görevini icra etmesini engelleyen uzun süreli dejeneratif veya zayıflatıcı bir rahatsızlığı olmasıdır” dedi. Bu hafta yaşanan gelişmeler, XVI. Benedict’in 11 Şubat 2013’te istifa ettiğini duyurduğu o dramatik günü akıllara getirdi. Toplantı sonunda Alman papa, Latince konuşarak istifasını duyurduğunda, orada bulunanları şaşırttı. Bazı kardinaller, duyduklarına inanamayarak birbirlerine döndü.

PAPA FRANCİS VE VATİKAN’IN PLANLARI

Vatikan, Francis’in adaylarını değerlendirmek üzere bir konsil topladığını duyurduğunda, bu durum Benedict’in istifasıyla benzerlikler gösterdi. Uzmanlar, Vatikan’ın şu anda papanın bu krizden nasıl kurtulacağına ve Jübile yılını tamamlayıp tamamlayamayacağına odaklandığını ifade ediyor. Francis, 89 yaşına girdiğinde kiliseye liderlik etme uygunluğunu sorgulamak durumunda kalacak.

İSTİFA DURUMUNDA NE OLACAK?

Bir papanın ölümü ya da istifası durumunda, konklavın toplanması gerekecek. Ancak XVI. Benedict, 2013 yılında seçimlerin daha erken yapılmasına izin vermek amacıyla yasayı değiştirmişti. Vatikan’a göre, Francis, 12 yıllık papalık döneminde yalnızca ikinci kez, gelecek haftaki Kül Çarşambası ayinine liderlik etmeyecek ve ayinin bir kardinal tarafından yönetilmesi bekleniyor.