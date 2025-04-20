Papa Francis, Vance ile Paskalya Görüştü

PAPA FRANCİS İLE J.D. VANCE GÖRÜŞTÜ

Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis, Paskalya Bayramı dolayısıyla ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir araya geldi. Vance, İtalya’daki temaslarını sürdürüyor ve Roma’da ailesiyle beraber bulunuyor. Vatikan’dan yapılan açıklamalara göre, ikili Paskalya Bayramı nedeni ile Papa’nın ikametgahında görüştü. Açıklamada, “Papa Francis, Paskalya gününde iyi dileklerini iletmek üzere birkaç dakika süren kısa bir özel görüşme gerçekleştirdi” ifadesi yer aldı. Vance’ın ofisinden yapılan kısa açıklamada ise görüşmenin doğrulandığı, ancak detaylara yer verilmediği belirtildi.

PAPA’DAN GAZZE’DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Paskalya ayini sırasında binlerce kişiye hitap eden Papa Francis, Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu. Ruhani lider, “İsrail halkının ve Filistin halkının tüm acılarına yakınlığımı ifade ediyorum. Çatışan taraflara çağrım şudur: Ateşkes ilan edin, esirleri serbest bırakın ve barış dolu bir gelecek isteyen açlıktan kıvranan insanlara yardım edin” dedi. Ayinin ardından Papa, üstü açık aracıyla Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığa selam durdu.

PAPA’NIN TRUMP POLİTİKALARI ÜZERİNE ELEŞTİRİLERİ

Papa ve Vatikan yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenleri sınır dışı etme planları ve dış yardımlardaki kesintiler gibi birçok politikayı eleştirmişti. Papa, göçmen karşıtı sert uygulamaları “utanç verici” olarak tanımladı. Katolik olan Vance, Trump yönetiminin göçmenlik politikaları sebebiyle Papa ile zaman zaman fikir ayrılıkları yaşamıştı.