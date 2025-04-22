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Papa Francis Vefatıyla Maçlar Ertelendi

PAPA FRANCIS’İN VEFATI SONRASI MAÇLAR ERTELEDİ

İtalya Futbol Federasyonu, Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis’in yaşamını yitirmesi sonrasında cumartesi günü gerçekleşecek tüm futbol karşılaşmalarını başka bir tarihe erteledi. 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis’in ölümünün ardından federasyon harekete geçti. Yapılan açıklamada, cumartesi günü planlanan Inter-Roma, Lazio-Parma ve Como-Genoa karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.

Pazartesi GÜNÜ MAÇLAR DA ERTELEDİ

Papa Francis’in vefatı yüzünden İtalya Futbol Federasyonu, Pazartesi günü oynanması beklenen dört maçı da gelecek bir tarihe ertelemişti. Bu durum, federasyonun, Papa Francis’in anısını yaşatmak amacıyla aldığı bir karar olarak değerlendiriliyor.

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