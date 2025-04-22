PAPA FRANCİSCUS’UN VEFATI SONRASI SÜREÇ BAŞLADI

Papa Franciscus, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, Vatikan’da papaların vefatında uygulanan kilise hukuku süreci başlatıldı. Vatikan’ın resmi yayın organı Vatican News’ün aktardığına göre, dün akşam 20.00 sularında ölüm ilanı yüksek sesle okundu ve cenaze tabuta konuldu.

KAMERLENGO VE YETKİLİLERİN ADIMLARI

Bu işlemlerin ardından, Papa’nın vefatı ya da istifası durumunda bir sonraki papa seçilene kadar geçiş sürecini yürüten “Kamerlengo” unvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile birlikte Papa Franciscus’un konutu ve Papalık Sarayı’ndaki kişisel odaları kapatıp mühürledi. Kamerlengo Kardinal Farrell’in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan “balıkçı yüzüğü” imha edildi ve kilise hukuku gereği “Sede Vacante” yani “makamın boş olduğu” ilan edildi. Vatikan resmi internet sitesi de durumunu “Sede Vacante” olarak güncelledi.

KARDİNAL KONGREGASYONU İLK TOPLANTISINI YAPACAK

Bu arada, Kardinaller Kongregasyonu, Papa Franciscus’un vefatının ardından sabah saatlerinde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda, Papa Franciscus’un cenaze töreninin tarihi belirlenebileceği belirtiliyor.