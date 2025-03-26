Papa Franciscus Çift Taraflı Zatürreyi Yendi

PAPA FRANCISCUS’UN HASTANE SÜRECİ

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa Franciscus, 14 Şubat-23 Mart tarihleri arasında Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde çift taraflı zatürre tedavisi gördü. 88 yaşındaki Papa’nın doktoru Prof. Sergio Alfieri, İtalyan Corriere della Sera gazetesine açıklamalarda bulundu ve Papa’nın 2 kez ölüm tehlikesi atlattığını paylaştı. Alfieri, Papa’nın hastanedeki 38 gün boyunca en zor anının 28 Şubat gecesi olduğunu belirtti ve “Kötüydü. 14 gündür hastanedeydi ve durumu aniden kötüleşti, bronkospazm geçiriyor, yardım istiyordu. Bu en kötüsüydü. İlk defa etrafındaki bazı insanların gözlerinde yaş gördüm. Hepimiz durumun daha da kötüleştiğinin ve başaramama riskimizin olduğunun farkındaydık.” dedi.

PAPA’NIN TEDAVİ SEÇİMİ

Alfieri, o dönemde iki seçenekleri olduğunu ifade etti: “Ya tedaviyi sonlandırıp kendisinin gitmesine izin verecekler ya da diğer organlarına zarar verme riskini göze alıp mümkün olan tüm ilaç ve terapileri kullanarak tedaviye devam edeceklerdi.” Bu aşamada Papa’nın son kararı verdiğini ve tedaviyi artırma seçeneğine yöneldiklerini anlattı. “Karar, her zaman Papa’ya aittir. ‘Her şeyi dene, vazgeçme’ dedi. Biz de aynı şeyi düşündük ve kimse de vazgeçmedi.” şeklinde konuştu.

HASTALIKLA YÜZLEŞME

Alfieri, Papa’nın durumu kötüleştiğinde bilincinin tamamen yerinde olduğunu vurgulayarak, “O akşam çok korkunçtu. Bizim gibi o da o akşamı atlatamayabileceğini biliyordu. Acı çektiğini görüyorduk. Bize ilk günden itibaren kendisine hakikat neyse onu söylememizi istedi.” ifadelerini kullandı. Daha önce Papa’nın bu süreçte iki kez hayati tehlike atlattığını hatırlatan Alfieri, “Zor dönemi atlatıyorduk, o sırada Papa yemek yerken kusmuğunda boğulma tehlikesi geçirdi. İkinci kritik andı.” dedi.

PAPA’DAN TABURCU OLDUKTAN SONRAKİ SÜREÇ

Taburcu edildikten sonra Papa’nın 2 aylık bir nekahet süresi geçirmesi gerektiğini aktaran Alfieri, “Elbette, bu aşamada uymanız gereken bazı kurallar var, örneğin yeni enfeksiyonlara taşıyıcı olabilecek kalabalık gruplarla veya çocuklarla temastan kaçınması gerekiyor.” dedi. 23 Mart’ta Vatikan’daki konutuna dönen Papa, Kilisenin istismar mağdurlarına “misafirperverlik ve bakım sunması” gerektiğini belirtti. Ayrıca, 9 ve 12 Şubat tarihlerindeki iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorlandığını söyledi. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

PAPA’NIN İYİLEŞME SÜRECİ

Vatikan, 18 Şubat’ta Papa’da çift taraflı zatürre geliştiğini ve durumunun karmaşık olduğunu duyurdu. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon yapıldığı ve mekanik ventilasyon başlatıldığı açıklandı. 3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Papa’ya yeniden invaziv olmayan mekanik ventilasyon uygulandı. 4 Mart’tan itibaren hafif iyileşme belirtileri gösteren Papa’nın durumunun düzelmesi, 12 Mart’ta çekilen son göğüs röntgeni ile doğrulandı. Prof. Sergio Alfieri, 22 Mart’ta yaptığı açıklamada, Papa’nın “iki haftadır stabil durumda” olduğunu belirtti ve hastaneden taburcu edileceğini ifade etti.