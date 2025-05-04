Papa Franciscus, Gazze’ye Araç Bağışladı

Papa Franciscus, Gazze’deki çocuklara destek için bağışta bulundu

Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatından önce, Gazze’deki hasta çocukların ihtiyaçları için “papamobil” olarak bilinen araçlarından birini bağışladığı bildirildi. Katoliklerin ruhani lideri olarak tanınan Papa’nın, Filistin konusuna gösterdiği hassasiyetle dikkat çektiği biliniyor. Ölmeden önce Gazzeli çocuklara yönelik bu önemli katkıyı yaptığı anlaşıldı. İtalyan haber ajansının aktardığı bilgiye göre, Papa, Katolik Kilisesi’nin yardım kuruluşu Caritas aracılığıyla halkı selamlamak için kullandığı papamobil araçlarından bir tanesinin, Gazze’deki çocukların sağlık ihtiyaçları için kullanılmasını talep etti.

Papa’nın bağışladığı aracın, Caritas’ın Kudüs’teki şubesinin hizmetine verileceği ve Caritas İsveç’in yardımıyla Gazzeli çocuklara ulaşmayı sağlayacak şekilde dönüştürüleceği ifade edildi. Bu araçta, gerekli teşhis, muayene ve tedavi ekipmanlarının yanı sıra, enfeksiyonlar için hızlı testler, dikiş kitleri, şırıngalar ve iğneler de bulunacak. Aracın, insani koridor yeniden açıldığında Gazze’deki çocuklara temel sağlık hizmetleri sunabilecek şekilde hazır olacağı belirtildi.

Araç sayesinde Gazze’deki çocuklara ulaşım sağlanacak

Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune, “Bu araç sayesinde, bugün sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze’de, sağlık hizmetlerine erişimi olmayan çocuklara ulaşabileceğiz” dedi. Caritas Kudüs Genel Sekreteri Anton Asfar ise ateşkes çağrısında bulunarak, “Bu araç, Papa’nın krizin her aşamasında en savunmasızlara gösterdiği sevgi, şefkat ve yakınlığın bir simgesidir” şeklinde konuştu. Bağışlanan aracın, Papa Franciscus’un 2014 yılında Ürdün, Filistin ve İsrail’e yaptığı ziyaret sırasında kullandığı papamobil olduğu aktarıldı.