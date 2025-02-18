Papa Franciscus Hastanede Tedavi Görüyor

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Bronşit rahatsızlığı nedeniyle 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumu hakkında Vatikan Basın Ofisi yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa’nın klinik durumunun karmaşık bir tablo oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi. Bronşektazi ve astmatik bronşit zemininde gelişen polimikrobiyal enfeksiyon nedeniyle kortikosteroid ve antibiyotik tedavisi uygulandığı, bu durumun tedavi sürecini daha da karmaşık hale getirdiği ifade edildi. Ayrıca, bu öğleden sonra Vatikan sağlık ekibi ve Gemelli Hastanesi’ndeki ekip tarafından gerçekleştirilen kontrol amaçlı göğüs tomografisi, iki taraflı pnömoni (zatürre) geliştiğini ortaya koymuş ve ek bir farmakolojik tedavi gerektirmiştir. Bununla birlikte, Papa Franciscus’un moralinin iyi olduğu kaydedildi.

DİNLENME ZAMANI

Papa’nın, dua ederek ve bazı metinleri okuyarak zaman geçirdiği ve kendisine gösterilen destek için teşekkür ettiği bildirildi. Ayrıca, karmaşık klinik durumunun devam etmesi nedeniyle Vatikan, Papa Franciscus’un bu hafta sonu için planlanan tüm etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Papa, 9 ve 12 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamadığını, yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 2023 yılı içerisinde biri nefes darlığı şikayeti ve diğeri karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören Papa, 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olarak görev yapıyor. İlk kez 2021 yılında Gemelli Hastanesi’ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

PİSKOPOS GÖREVDEN ALINDI

Vatikan’dan gelen başka bir açıklamada ise, Papa’nın Kanada’nın Quebec kentine bağlı Baie-Comeau Piskoposluğu yönetiminde yer alan Monsenyör Jean-Pierre Blais’i görevden aldığı bildirildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 75 yaşındaki Blais’nin Quebec Başpiskoposluğu’na karşı açılan toplu dava kapsamında istismarcılar listesinde yer aldığı ifade edildi.