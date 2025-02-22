Papa Franciscus Hayati Tehlikeyi Atlattı

DOKTORLARDAN PAPA’NIN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ay başında yaşadığı şiddetli bronşit sebebiyle 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesinde tedavi alan Papa’nın sağlık durumu hakkında doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Luigi Carbone basın toplantısı düzenledi. 88 yaşındaki Papa’nın geçtiğimiz hafta hastaneye geldiği güne oranla çok daha iyi durumda olduğunu belirten Alfieri, “Papa tamamen tehlikeyi atlatmış değil ama şu an için hayati tehlikesi yok, bugün şapele gidip dua etti.” ifadesini kullandı. Alfieri, Papa’nın moralinin yüksek olduğunu ve sağlık durumu hakkında şakalar yaptığını aktararak, “Papa’nın keyfi yerinde ve şakalaşıyor.” dedi.

PAPA’NIN KİŞİSEL DURUMU VE SORUNLARI

Alfieri, Papa Franciscus’un zaman zaman nefes darlığı yaşadığını ve bunun da kimse için hoş olmadığını belirterek, “Papa kronik bir hastalığa sahip, bunu biliyor. ‘Durumun ciddi olduğunun farkındayım’ dedi.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Papa’nın solunum desteği veren bir cihaza bağlı olmadığını dile getiren Alfieri, “Gerektiğinde burnundan biraz oksijen alıyor ama kendi başına nefes alıyor ve kendi kendine besleniyor.” ifadelerini kullandı.

HASTANEDE KALMA SÜRESİ VE RİSKLER

Katoliklerin ruhani liderinin hastanede daha ne kadar süre kalacağı sorusuna cevap veren Alfieri, kesin bir süre vermenin mümkün olmadığını, iyileşme sürecine bağlı olduğunu açıkladı ve Papa’nın en az bir hafta daha hastanede kalacağını belirtti. Alfieri, Papa’nın akciğer enfeksiyonu geçirdiğini ve esas tehlikenin sepsise yakalanması olduğu konusunda uyarıda bulundu. “Papa’nın bir akciğer enfeksiyonu var ve eğer bu mikroplardan biri kana karışırsa sepsis meydana gelebilir. Asıl risk, mikropların kana karışmasıdır.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

PAPA FRANCİSCUS’UN GEÇMİŞİ VE SAĞLIK SORUNLARI

Papa Franciscus, 2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olarak görev yapıyor ve 2021’de ilk kez Gemelli Hastanesi’nde kalın bağırsak ameliyatı olmuştu. 2023 yılı içerisinde nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi gibi nedenlerle yine bu hastanede tedavi aldığını belirtti. Son yıllarda diz ağrıları yüzünden tekerlekli sandalye kullanan Papa, 9 ve 12 Şubat’ta halk önünde gerçekleştirdiği iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorlandığını dile getirerek yardımcılarının konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa’nın sağlık durumuna dair 18 Şubat’ta yapılan açıklamada, zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiği bildirilmişti. 19 Şubat’taki açıklamada, Papa’nın oksijen desteği almadığı, kendi kendine nefes alabildiği ve “hafif iyileşme” gösterdiği ifade edildi. Papa’nın bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri ise iptal edildi.