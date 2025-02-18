Papa Franciscus Sağlık Durumu Nedir?

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bronşit hastalığı nedeniyle 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumu hakkında Vatikan Basın Ofisi’nden yazılı bir açıklama geldi. Yapılan laboratuvar testleri ve göğüs röntgeni sonuçları doğrultusunda, 88 yaşındaki Papa’nın klinik durumunun karmaşıklığını koruduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bronşektazi ve astmatik bronşit zemininde gelişen polimikrobiyal enfeksiyon nedeniyle kortikosteroid ve antibiyotik tedavisi uygulanmakta olup bu durum tedavi sürecini daha da karmaşık hale getirmektedir” ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ VE TEDAVİ

Ayrıca, bu öğleden sonra Vatikan sağlık ekibi ve Gemelli Hastanesi ekibinin talep ettiği kontrol amaçlı göğüs tomografisinin sonuçları, Papa Franciscus’ta iki taraflı pnömoni (zatürre) geliştiğini ortaya koydu ve ek bir farmakolojik tedavi gerektirdi. Ancak buna rağmen Papa Franciscus’un morale iyi olduğu belirtildi. Papa’nın dua ederek ve bazı metinleri okuyarak vakit geçirdiği, gösterilen destek için teşekkür ettiği belirtildi.

Bu arada, Vatikan, Papa Franciscus’un karmaşık klinik durumunun sürmesi nedeniyle bu hafta sonu planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Daha önce 9 ve 12 Şubat’ta halka açık iki etkinlikte bronşit nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Papa, bu süreçte konuşma yapamayarak yardımcılarından metinleri okumasını istemişti. 2023 yılında, biri nefes darlığı şikayeti diğeri ise karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören Papa, 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani liderliğini yapıyor.

GÖREVDEN ALMA İŞLEMLERİ

Vatikan’dan gelen bir başka açıklamada ise Papa Franciscus’un Kanada’nın Quebec kentine bağlı Baie-Comeau Piskoposluğu yönetiminde bulunan Monsenyör Jean-Pierre Blais’i görevden aldığı bildirildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 75 yaşındaki Blais, Quebec Başpiskoposluğu’na karşı açılan toplu dava kapsamında istismarcılar listesinde yer almaktadır.