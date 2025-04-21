Papa Franciscus Türkiye ile ilişkileri geliştirdi

PAPA FRANCİSCUS’UN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

Papa Franciscus, Türkiye ile ilişkilerini sakin diyalog mesajlarıyla başlattı, ancak 1915 olaylarındaki Ermeni iddialarını desteklemesi nedeniyle bu ilişkiler gerildi. Filistin-İsrail meselesindeki örtüşen tutumlar sayesinde ise ilişkilerde bir yumuşama sağlandı. Bu sabah 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus’un Türkiye ile olan ilişkileri detaylandırıldı. Katolik Kilisesi’nin 266. Papası olarak Mart 2013’te göreve gelen Papa, Türkiye’ye resmi bir ziyaretle hızlı bir başlangıç yaptı. Görevindeki ilk yıllarda üç selefi gibi Türkiye’yi ziyaret eden Papa, 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’u kapsayan bir seyahat gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Türkiye’nin jeostratejik konumu ve bölgedeki rolü dolayısıyla Orta Doğu’ya mesaj verme ve Fener Rum Patrikhanesi ile yakınlaşma amacı taşıyordu.

Papa Franciscus, Ankara’daki seyahatine Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek devam etti. Ardından dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile görüştü. İstanbul’a geçtikten sonra, o dönem müze olan Ayasofya ve Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti. Sultanahmet Camisi’nde dönemin İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran ile dua edilen bu temaslar sonucunda, Papa, İstanbul’daki gezisi boyunca Saint Esprit Katedrali’nde bir ayin yönetti ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye seyahati sırasında, Papa, 30 Kasım’da Patrik Bartholomeos ile Aziz Andreas’ı anma yortusuna katıldı. Böylelikle Papa Franciscus, 2014 yılında açılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi olarak karşılanan ilk konuk lider oldu.

Papa’nın 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkilerde giidip gelmelere neden oldu. 12 Nisan 2015’te düzenlenen ayinde, Papa, 1915 olaylarını “20. yüzyılın ilk soykırımı” olarak nitelendirdi ve bu durum Türkiye’nin sert tepkisini aldı. Türkiye, o gün dönemin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı’yı istişareler için Ankara’ya çağırdı ve ilişkilerin seviyesini maslahatgüzar seviyesine indirdi. Ancak krizden 10 ay sonra, Türkiye-Vatikan ilişkilerinde yumuşama sinyalleri belirmeye başladı. Vatikan’dan yapılan açıklamada Papa’nın “trajik 1915 olayları” ifadesini kullanması, Türkiye tarafından olumlu karşılandı ve Türkiye, Vatikan Büyükelçisi Paçacı’yı görevine geri gönderdi.

Kudüs konusunda, Türkiye ile Vatikan ilişkileri önemli bir gelişme yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması üzerine, Türkiye ile Vatikan arasında sıkı temaslar kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunu Papa ile yüz yüze görüşmek için Şubat 2018’de Vatikan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, Kudüs’ün statüsünün korunması gerektiği vurgulandı ve iki lider, çeşitli Orta Doğu meselelerini masaya yatırdı. Ardından, Mayıs 2018’de yeniden Kudüs konusunda bir telefon görüşmesi yapıldı. Papa, Erdoğan’ın Ukrayna Savaşı’na çözüm bulma çabalarını takdirle karşıladı. Son yıllarda temasları artan iki liderin, Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılar sonucunda yeniden bir araya geldiği belirtildi.

Papa Franciscus, 2024 yılı itibarıyla Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla 2025’te buraya bir ziyaret yapma arzusunu dile getirmiştir.