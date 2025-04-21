Papa Franciscus’un Cenaze Töreni Bugün

PAPA FRANCİSCUS’UN CENAZE TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Vatikan, Katoliklerin ruhsal lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un ölüm tespiti ve naaşının tabuta konulma ritüelinin bu akşam gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu sabah 88 yaşında hayata veda eden Papa Franciscus’un cenaze süreciyle ilgili ayrıntılar yavaş yavaş açıklanıyor. Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Papa Franciscus’un vefat ettiğine dair yapılan duyurunun ardından bu akşam saat 20.00’de Kamerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell, ölümün tespiti ve naaşın tabuta konulması ritüeline başkanlık edecektir.” denildi. Vatikan’dan yapılan açıklamada başka bir detay paylaşılmadı.

KAMERLENGO, “SEDE VACANTE” İLAN EDECEK

Bu gelenekler gereği, Papa’nın vefatından sonra Vatikan’da yeni bir papa seçilene kadar geçiş sürecini yönetecek Kamerlengo (Papalık Makam Vekili) kardinalinin, kilise hukuku çerçevesinde “Sede Vacante” yani Latince “makamın boş olduğunu” ilan etmesi bekleniyor. Papa Franciscus, bir süredir solunum yollarındaki sorunlarla boğuşuyordu. Şubat ayında şiddetli bronşit nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün süresince tedavi altında kalmış ve 23 Mart’ta taburcu edilmişti. Papa’nın taburcu olduktan sonraki iki aylık nekahat dönemini geçirmesi gerektiği bildirilmişti.

PAPA’NIN HASTALIK DÖNEMİ VE HECHELERİ

Papa Franciscus’un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart’ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa’nın hastanede tedavi gördüğü süre içinde iki kez ölümün eşiğinden döndüğünü belirtmişti. Kamerlengo Kardinal Joseph Farrell, bugün yaptığı açıklamada, “Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Franciscus’un vefatını derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayım. Bu sabah saat 07.35’te, Papa Franciscus, Tanrı’nın evine döndü. Tüm hayatını Rabb’e ve kiliseye hizmete adadı. Bize İncil’in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve dışlanmış kesimlerin lehine yaşamayı öğretti.” ifadelerini kullandı.