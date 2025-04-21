Papa Franciscus’un Ölümü Bildirildi

PAPA FRANSCİSCUS’UN HAYATINI KAYBETMESİYLE SÜREÇ BAŞLADI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, dün sabah 88 yaşında hayatını kaybetti. Bunun ardından, Papa’nın özel kullanımındaki odaları mühürlendi ve Papalık makamının boş olduğu duyuruldu. Papa Franciscus’un vefatının ardından Vatikan’da papalar öldüğünde yürürlüğe giren süreç başlatıldı.

PAPA’NIN CENAZE TÖRENİ İÇİN TOPLANTI GERÇEKLEŞECEK

Vatikan’ın resmi yayını Vatican News’a göre, dün akşam 20.00 sularında ölüm ilanı yüksek sesle okundu ve cenaze tabuta konuldu. Papalık Makam Vekili Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra, Papa Franciscus’un konutu ve Papalık Sarayı’ndaki şahsi kullanım odalarını kapatıp mühürledi. Ayrıca, Kamerlengo Kardinal Farrell’in denetiminde papalık mührü olan “balıkçı yüzüğü” de imha edildi ve kilise hukuku çerçevesinde “Sede Vacante” yani “makamın boş olduğu” ilan edildi. Vatikan’ın resmi internet sitesi de durumu bu şekilde güncelledi. Öte yandan, Kardinaller Kongregasyonu, Papa Franciscus’un ölümünün ardından ilk toplantısını bu sabah yapacak ve bu toplantıda cenaze töreni için tarih belirlenebilecek.

PAPA FRANSCİSCUS’UN SAĞLIK SÜRECİ

Papa Franciscus, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit sebebiyle 14 Şubat’ta Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılmış, buradaki tedavi süreci boyunca çift taraflı zatürre teşhisi konulmuştu. Papa, 23 Mart’ta taburcu edilmeden önce 38 gün boyunca tedavi görmüş ve taburcu olduktan sonra 2 aylık nekahet dönemine girmesi gerektiği bildirilmişti. Papa’nın doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Papa’nın hastanede yattığı süreçte iki kez ölümden döndüğünü belirtmişti. Kardinal Joseph Farrell ise 21 Nisan sabahı yaptığı duyuruda, Papa Franciscus’un yerel saatle 07.35’te yaşamını yitirdiğini kaydetmişti. Vatikan, Papa Franciscus’un ölüm nedeninin inme, komaya girme ve geri dönülemez kalp yetmezliği olduğunu açıkladı.