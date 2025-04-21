Papa Franciscus’un Ölümü İlan Edildi

PAPA FRANCISKUS’UN HAYATINI KAYBETMESİYLE İLGİLİ SÜREÇ BAŞLADI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 88 yaşında dün sabah yaşamını yitirdi. Papa’nın ölümünün ardından, şahsi kullanımındaki odalar mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi. Vatikan’da papalar öldüğünde veya istifa ettiğinde izlenmesi gereken süreç başlatıldı. Vatikan’ın resmi yayın organı Vatican News’te yayımlanan habere göre, dün akşam saat 20:00’de ölüm ilanı yüksek sesle okundu ve cenaze işlemleri gerçekleştirildi.

GEÇİŞ SÜRECİNİ YÜRÜTEN KARDİNAL, ODALARI MÜHÜRLER

Bu işlemler sonrasında, geçiş sürecini yöneten “Kamerlengo” unvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra, Papa Franciscus’un konutu ve Papalık Sarayı’ndaki şahsi kullanıma ait odaları kapatıp mühürledi. Kamerlengo Kardinal Farrell’in gözetiminde, papalık mührü olan “balıkçı yüzüğü” de imha edildi ve Latince “Sede Vacante” yani “makamın boş olduğu” ilan edildi. Vatikan resmi internet sitesi de bu durumu güncelledi.

KARDİNELELER KONGREGASYONU TOPLANIYOR

Bu arada, Kardinaller Kongregasyonu, Papa Franciscus’un vefatının ardından ilk toplantısını bu sabah yapacak. Bu toplantıda, cenaze töreni için tarih belirlenebileceği ifade edildi. Papa Franciscus, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Şubat ayında şiddetli bronşit nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün tedavi gördükten sonra 23 Mart’ta taburcu olmuştu. Taburcu olduktan sonra 2 aylık bir nekahat dönemi gerektiği belirtilmişti.

Doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart’ta verdiği demeçte, Papa’nın hastanede yattığı dönemde iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı. Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus’un yerel saatle 07:35’te hayata veda ettiğini duyurdu. Vatikan, Papa’nın ölüm nedeninin inme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu da bildirdi.