Papa Franciscus’un Ölümü, Sede Vacante İlanı

PAPA FRANCISCUS’UN ÖLÜMÜNÜ TAKİP EDEN SÜREÇ

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa Franciscus, dün sabah yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki papa için özel olarak hazırlanan odalar mühürlendi ve papalık makamının boş olduğu açıklandı. Papa Franciscus’un ölümüyle birlikte, Kilise hukukuna göre gereken süreç Vatikan’da başlatıldı.

ÖLÜM İLANI VE GEÇİŞ SÜRECİ

Vatikan’ın resmi yayın organı olan Vatican News’tan alınan habere göre, dün akşam 20.00 sularında Papa’nın ölüm ilanı yüksek sesle duyuruldu ve cenazesi tabuta konuldu. Bu işlemlerin ardından, geçici olarak papalık makamına bakan “Kamerlengo” unvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile birlikte Papa Franciscus’un özel odalarını kapatıp mühürledi. Ayrıca, papa’nın mührü olan “balıkçı yüzüğü” de imha edildi. Kilise hukuku uyarınca “Sede Vacante” yani makamın boş olduğu ilan edildi ve bu durum Vatikan resmi internet sitesinde güncellendi.

KARDİNLER KONGREGASYONU TOPLANIYOR

Kardinaller Kongregasyonu, Papa Franciscus’un ölümünün ardından sabah saatlerinde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantı, Papa’nın cenaze töreni için tarih belirlenebilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Papa Franciscus, uzun bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit sebebiyle hastaneye kaldırılan papa, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gördükten sonra 23 Mart’ta taburcu edilmişti.

PAPA’NIN SAĞLIK DURUMU

Papa’nın doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart tarihinde Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa’nın hastanede yattığı sürede iki kez ölümden döndüğünü belirtti. Kardinal Joseph Farrell ise, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus’un saat 07.35’te hayatını kaybettiğini duyurdu. Vatikan, Papa Franciscus’un ölüm nedenini inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olarak açıkladı.