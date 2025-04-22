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Papa Franciscus’un ölümü üzerine odalar mühürlendi

PAPA FRANCİSCUS’UN ÖLÜMÜ VE GEÇİŞ SÜRECİ

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un hayatını kaybetmesiyle birlikte, dün sabah itibarıyla Papa’nın şahsi kullanıma ait odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu duyuruldu. Papa Franciscus’un ölüm ilanının dün saat 20.00 civarında yüksek sesle okunduğu ve cenazenin tabuta konulma sürecinin başlatıldığı bildiriliyor.

KAMERLENGO’NUN GÖZETİMİNDEKİ İŞLEMLER

Bu işlemin ardından, Papa’nın vefatı ya da istifası durumunda bir sonraki Papa seçilene kadar geçiş sürecini yöneten ‘Kamerlengo’ unvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile birlikte, Papa Franciscus’un konutunu ve Papalık Sarayı’ndaki şahsi kullanım odalarını kapatarak mühürleme işlemlerini gerçekleştirdi. Kardinal Farrell’in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan ‘balıkçı yüzüğü’ de imha edilerek, kilise hukuku gereği ‘makamın boş olduğu’ ilan edildi.

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