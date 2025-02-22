Papa Franciscus’un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

HASTANEDE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI

Ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören Papa’nın sağlık durumu hakkında doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Luigi Carbone, hastanede bir basın toplantısı düzenledi. 88 yaşındaki Papa’nın geçen hafta hastaneye geldiği güne göre daha iyi durumda olduğunu belirten Alfieri, “Papa tamamen tehlikeyi atlatmış değil ama şu an için hayati tehlikesi yok, bugün şapele gidip dua etti.” dedi. Papa’nın iyi moralinin olduğunu ve sağlık durumu hakkında espriler yaptığını aktaran Alfieri, “Papa’nın keyfi yerinde ve şakalaşıyor.” diye ekledi.

NEFES DARLIĞI RİSKİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Alfieri, Papa Franciscus’un zaman zaman nefes darlığı çektiğini ve bunun kimse için hoş bir his olmadığını ifade ederek, “Papa kronik bir hastalığa sahip, bunu biliyor. ‘Durumun ciddi olduğunun farkındayım’ dedi.” şeklinde konuştu. Alfieri, Papa’nın solunum desteği sağlayan herhangi bir cihaza bağlı olmadığını vurguladı ve “Gerektiğinde burnundan biraz oksijen alıyor ama kendi başına nefes alıyor ve kendi kendine besleniyor.” ifadesini kullandı. Papa’nın hastanede kalma süresi hakkında sorulara yanıt veren Alfieri, bunun iyileşme sürecine bağlı olduğunu belirterek, en az bir hafta daha hastanede kalacağını söyledi.

AKCİĞER ENFEKSİYONU VE RİSKLERİ

Alfieri, Papa’nın akciğer enfeksiyonu geçirdiğini ve esas tehlikenin sepsise yakalanması olduğunu belirtti. “Papa’nın bir akciğer enfeksiyonu var ve eğer bu mikroplardan biri kana karışırsa sepsis meydana gelebilir. Asıl risk, mikropların kana karışmasıdır. Bugün itibarıyla kanda mikrop bulunmuyor, enfeksiyon yalnızca akciğerde sınırlı durumda.” dedi. Bu durumun, onun yaşındaki bir kişi için büyük risk arz ettiğini fakat enfeksiyonun şu an kontrol altında olduğunu ifade etti. Doktor Carbone ise, “Şu anda bu aşamayı atlatmaya odaklanmalıyız. Papa’nın azmini görebiliyoruz, o pes eden biri değil.” değerlendirmesinde bulundu.

PAPA’NIN GEÇMİŞ SAĞLIK SORUNLARI

2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021’de Gemelli Hastanesi’ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Papa, son olarak 2023’te iki kez Gemelli Hastanesi’nde tedavi gördü. O dönemlerde biri nefes darlığı şikayeti diğeri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere tedavi geçirmişti. Papa, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu. 9 ve 12 Şubat’ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini belirten Papa, konuşma yapamayarak yardımcılarından konuşma metinlerini okumasını istemişti. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan, daha sonra solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilen Papa’nın sağlık durumu ile ilgili olarak 18 Şubat’ta yapılan açıklamada zatürre geliştiği belirtilmiş, klinik durumunun karmaşık olduğu ifade edilmişti. Vatikan, 19 Şubat’ta Papa’nın oksijen desteği almadığını ve kendi kendine nefes alabildiğini aktarmış, yapılan açıklamada “hafif iyileşme” kaydedildiği bildirilmişti. Papa’nın bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri de iptal edilmişti.