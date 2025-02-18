Papa Franciscus’un Sağlık Durumu Karmaşıklaştı

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Bronşit tedavisi nedeniyle 14 Şubat’tan beri Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde bulunan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumu ile ilgili Vatikan Basın Ofisi tarafından bir yazılı duyuru yapıldı. Duyuruda, laboratuvar testleri ve göğüs röntgeni sonuçlarına göre 88 yaşındaki Papa’nın klinik durumunun karmaşık bir tablo sergilemeye devam ettiği açıklandı. Bronşektazi ve astmatik bronşit zemininde gelişen polimikrobiyal enfeksiyon nedeniyle kortikosteroid ve antibiyotik tedavisi uygulandığı iletildi. Bu durum, tedavi sürecini daha karmaşık hale getiriyor. Ayrıca, bu öğleden sonra Vatikan sağlık ekibi ve Gemelli Hastanesi’nden talep edilen kontrol amacıyla yapılan göğüs tomografisi ise iki taraflı pnömoni (zatürre) gelişimini ortaya koydu ve ek bir farmakolojik tedavi gerekliliği doğdu. Buna rağmen Papa Franciscus’un moralinin iyi olduğu ifade edildi.

DUA VE DESTEK

Papa’nın dua ederek ve bazı metinleri okuyarak zaman geçirdiği, kendisine gösterilen destek için minnettarlığını dile getirdiği belirtildi. Ancak, Papa Franciscus’un karmaşık klinik durumunun devam etmesi nedeniyle bu hafta sonu planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiği de duyuruldu. 9 ve 12 Şubat’ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen Papa, konuşma yapamayarak yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. Papa, 2023 yılı içinde, biri nefes darlığı şikayeti ve diğeri karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu ile iki kez Gemelli Hastanesi’nde tedavi görmüştü. Katoliklerin ruhani lideri olarak 2013 yılından beri görevde olan Papa Franciscus, ilk kez 2021 yılında Gemelli Hastanesi’nde kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

BİR GÖREVDEN ALMA OLAYI

Vatikan’dan diğer bir duyuruda ise Papa’nın Kanada’nın Quebec kentine bağlı Baie-Comeau Piskoposluğu yönetiminde bulunan Monsenyör Jean-Pierre Blais’i görevden aldığı bildirildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 75 yaşındaki Blais, Quebec Başpiskoposluğu’na karşı açılan toplu dava çerçevesinde istismarcılar listesinde yer aldığı belirtiliyor.