Papa Franciscus’un Sağlık Durumunda İyileşme Belirtileri

PAPA FRANCİSCUS’UN SAĞLIK DURUMUNDA İYİLEŞME BELİRTİLERİ GÖZLEMLENİYOR

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumunda kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemleniyor. Vatikan, 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Geçen ay yaşadığı şiddetli bronşit nedeniyle, 23 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Burada doktorlar, Papa’ya çift taraflı zatürre teşhisi koymuştu.

Açıklamada, “Son günlerde Papa’nın sağlık durumu stabil seyretmekte ve bu da tedaviye iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemlenmektedir. Papa’nın ateşi yoktur. Kan testleri ve hematolojik değerler stabil seyretmektedir.” denildi. Bunun yanı sıra, Papa’nın doktorlarının hastalığın seyrine ilişkin daha temkinli bir yaklaşım içinde olduğu ifade edildi. Papa Franciscus’un sabahları dua ederek geçirdiği, öğleden sonra ise çalışarak ve dinlenerek zaman geçirdiği bildirildi.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat tarihleri arasındaki iki halka açık etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini açıklamıştı. Bu durumdan dolayı, konuşmalarını yapamayarak yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırıldığı zaman, solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edilmişti.

Vatikan, 28 Şubat’ta, Papa’nın bronkospazm krizi geçirdiği ve bu nedenle bronkoaspirasyon yapıldığı, ardından mekanik ventilasyonun başlatıldığı bilgisini vermişti. Tedavi sonrasında Papa’nın durumu olumlu gelişmeler göstermişti. 1-2 Mart’ta sağlık durumu stabil kalırken, 3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği yaşadığı belirlendi ve bu sebeple yeniden invaziv olmayan mekanik ventilasyon uygulanmaya başlanmıştı.