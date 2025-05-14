Papa İznik’i Ziyaret Edebilir

PAPA 14’ÜNCÜ LEO’NUN İZNİK ZİYARETİ BEKLENİYOR

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun, ilk resmi ziyaretini Bursa’nın İznik ilçesine yapması öngörülüyor. Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşmesi beklenen bu ziyaret, ayinin yapılacağı Tarihi Bazilika müzesinde düzenlenecek. İlçede yaşayan halk ve turizmciler de Papa’nın bu ziyareti için heyecanla bekliyor.

YENİ PAPA’NIN PLANI NE OLACAK?

Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü çerçevesinde 24-25 Mayıs tarihlerinde İznik’i ziyaret edeceği açıklanan Papa Franciscus’un yaşamını yitirmesiyla, yeni Papa’nın bu ziyareti gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak konusu oldu. Vatikan’dan resmi bir açıklama henüz gelmezken, Papa 14’üncü Leo, ilk resmi etkinliklerinden biri olan toplantıda bir gazetecinin “Papa Fransis İznik Konsili’nin yıl dönümüne katılmak istiyordu ancak ömrü yetmedi. Siz gidecek misiniz?” sorusuna “Biliyorum. Hazırlanıyoruz” cevabını verdi.

İZNİK’İN TARİHİ GÜNDEMİ

İznik’teki anma törenleri, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılına işaret ediyor. Roma İmparatoru 1’inci Konstantinos’un öncülüğünde 325 yılında İznik’te toplanan bu konsil, Hristiyanlık tarihi açısından ilk evrensel yani ekümenik konsil olarak kabul ediliyor. Tüm piskoposların katılımıyla yapılan toplantıda, Hristiyan inancının temel ilkeleri üzerinde tartışmalar yürütülmüş ve ehemmiyet taşıyan teolojik kararlar alınmıştı. Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye’ye olası ziyareti, dinler arası diyalog ve tarihi hafızanın yeniden canlandırılması açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.

İZNİK’TE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Yeni Papa’nın gelişi ve kesin tarihi henüz netleşmemiş olsa da, İznik Katoliklerin yeni ruhani liderini dört gözle bekliyor. Bu bağlamda, İznik Gölü kıyısında 2014 yılında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan ve arkeoloji dünyasında büyük ses getiren Tarihi Bazilika, modern bir müze çatısı altında ziyaretçilerini beklemeye hazırlanıyor. İznik Gölü Bazilikası Müzesi’nin açılması ile ilçe, yerli ve yabancı turistler için daha cazip bir hale gelecek. Papa’nın olası ziyareti sırasında yapılması planlanan ayinin de burada gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İlçede yaşayanlar ve esnaf, olası ziyaret için hazırlıklarını sürdürürken, turizmci Ali Karaman düşüncelerini şu şekilde paylaştı: “İznik’e Papa’nın gelmesiyle birlikte, ticaret ve ekonomik anlamda kalkınma olacağını düşünüyorum. Mevlana ne demiş, ‘Ne olursan ol, gel.’ Gelmesini isteriz.” Esnaf Berkay Yağcı, “Papa’nın İznik’e gelmesi güzel bir konu. Olumlu bir durum” derken, esnaf Tevfik Özen de “Papa’nın buraya gelmesi İznik için çok önemli bence. İznik’in ismi duyulur, ilgi artar” şeklinde görüş belirtti. Seramik sanatçısı Merve Cındık ise, “12 yıldır seramik sanatçısıyım. Açık konuşmak gerekirse, uzun yıllardır görmediğimiz bir turist akımı var. Bu bizi memnun ediyor” ifadelerini kullandı.