Papa Leo İznik’te Program Düzenliyor

PAPA 14’ÜNCÜ LEO’NUN ZİYARETİ ÖNCESİ PROGRAMLAR DÜZENLENDİ

Katoliklerin ruhsal lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun Bursa’nın İznik ilçesine yapacağı ziyaret öncesinde, Fransa’dan gelen 42 akademisyen yerel etkinliklere katıldı. Ecole des Bernardins’te görev yapan akademisyenler, ilk olarak Ayasofya Orhan Camisi’ni gezdiler. Daha sonra İznik Gölü kıyısındaki tarihi Bazilika’ya geçerek bölgedeki tarihi ve kültürel zenginlikleri inceledi.

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER VE AYİN

Akademisyenler, İznik Gölü kenarında özel olarak düzenlenen alanda toplu ayin gerçekleştirdi. Bu ayin, yerel halk ve davetliler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Papa 14’üncü Leo’nun, kasım ayında İznik’e gelmesi bekleniyor. Bu ziyareti, bölgedeki tarihi ve dini değerlerin ön plana çıkmasına katkı sağlayacak önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.