Papa Leo Ve Guterres Görüştü

PAPA 14’ÜNCÜ LEO İLE BM GENEL SEKRETERİ GÖRÜŞTÜ

Papalık, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini duyurdu. Vatikan Basın Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, bu önemli buluşma Vatikan’da gerçekleşti. Guterres’in, görüşmede Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher ile de görüşme yaptığı belirtildi.

Vatikan, Guterres’in görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Vatikan, görüşmelerde BM’nin dünya barışına yönelik çabalarına destek verdiğini” ifade etti. Görüşmelerde, BM’nin yürüttüğü çeşitli süreçler, yaklaşan zirveler ve dünya genelindeki mevcut krizlerin ele alınmasında karşılaşılan zorluklar gündeme taşındı. Ayrıca, özellikle bazı çatışma ve istikrarsızlık durumlarına dikkat çekildiği belirtildi.